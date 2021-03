Stahlwerk Thyssenkrupp arbeitet an Leitungen: In Beeck wird es laut

Duisburg-Beeck. Der Stahlkonzern Thyssenkrupp kündigt Lärmbeeinträchtigungen in Duisburg-Beeck an. Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten an Rohrleitungen.

Die diesjährigen Instandsetzungsarbeiten an einer Versorgungsleitung von Thyssenkrupp in Beeck dauern von Anfang April bis Mitte Mai und betreffen den Bereich von der Autobahnbrücke A 42 über der Hoffsche Straße parallel zum Scania-Gelände, über die Stepelsche Straße bis zum Kleingartenverein.

Wie der Stahlkonzern mitteilt, wurden die Anwohner im Vorfeld darüber informiert, dass als vorbereitende Maßnahme Gerüste in diesem Bereich aufgestellt werden. Die Fußgängerwege unter den Rohrbrücken parallel zur Hoffsche Straße und Stepelsche Straße sind weiter durch spezielle Gerüsttunnel begehbar.

Thyssenkrupp: Arbeiten werden mit Atemschutzgeräten durchgeführt

Aufgrund dieser Arbeiten kann es in der angrenzenden Umgebung tagsüber zu Lärmbeeinträchtigungen kommen, kündigt Thyssenkrupp außerdem an. Zum Schutz der Anwohner ist demnach eine Bautätigkeit werktags maximal in der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr vorgesehen. Lediglich am Sonntag, 11. April, sollen in der Zeit von 7 Uhr bis 18 Uhr Demontagearbeiten durchgeführt werden.

Die Demontagearbeiten auf der Rohrtrasse im Bereich der geöffneten Rohrleitung werden wegen des Einsatzes von Stickstoff zur Sicherheit der Mitarbeiter mit Atemschutzgeräten durchgeführt. Die Verwendung von Stickstoff dient dabei dem aktiven Brandschutz. Alle anderen Personen unterhalb und neben der Rohrtrasse seien davon nicht betroffen, so Thyssenkrupp.