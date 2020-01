Nord Beratungsstelle im Hamborner Rathaus

Das Institut für Jugendhilfe hat vier Beratungsstellen für Familien und Jugendliche in Duisburg, zuständig für den Duisburger Norden ist die Nebenstelle im Hamborner Rathaus, Duisburger Straße 213. Kontakt: 0203/283-5273, institut-jugendhilfe@stadt-duisburg.de

In der Leibniz-Schule bieten das Beraterteam mit dem Heilpädagogen Frank Lebeda, der Sozialpädagogin Sandra Redlich und der Psychotherapeutin Annika Lammersdorf ab sofort an jedem ersten Donnerstag im Monat ihre Sprechstunden an.

Ergänzend können sich Schüler, die über ein Problem reden wollen, nicht nur an Lehrerin Julia Jezina wenden, sondern auch an Elisabeth Isaak und Ashley Kavcic sowie an die übrigen Schüler des Pädagogikkurses, die das Projekt unterstützen.