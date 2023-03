Stadt Duisburg gibt Schrottimmobilien nach Umbau wieder frei

Die Taskforce Problemimmobilien der Stadt Duisburg kontrolliert Wohnhäuser und räumt sie gegebenenfalls – wie hier in Hochfeld. Bei solch einer Räumung sind auch Polizei, Feuerwehr und Stadtwerke beteiligt.

Duisburg-Bruckhausen. Die Taskforce der Stadt Duisburg hat Häuser in Bruckhausen wegen eklatanter Mängel 2019 geschlossen. Warum sie jetzt bezogen werden können.

In Bruckhausen hat die Stadt Duisburg zwei frühere Schrotthäuser an der Dieselstraße und Reinerstraße wieder freigegeben, die zuvor von der städtischen Taskforce Problemimmobilien geschlossen wurden. So seien laut der Stadt nach einer Begehung dieser Mehrfamilienhäuser im Januar 2019 eklatante Mängel beim Brandschutz und Verstöße nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) festgestellt worden.

Das Gesetz soll menschenwürdige Wohnverhältnisse und Mindeststandards sicherstellen. Daher kontrollieren die Behörden beispielsweise, ob eine Wohnung beheizbar ist, sie einen Herd und fließend Wasser hat. Auch zu Schimmel oder Ungezieferbefall macht das Gesetz Vorgaben.

Alle Mängel, die die Taskforce damals dokumentiert hat, als sie die Gebäude für unbewohnbar erklärte und schloss, seien „vom Eigentümer vollständig beseitigt und die Wohnungen wieder hergerichtet“ worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden unter anderem alle Wohnungstüren und Fenster erneuert sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in den Treppenhäusern installiert. Außerdem wurden demnach die Wände zu den Wohnungen, Kellern und Dachböden in Hinblick auf den Brandschutz ausgebessert.

