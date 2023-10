St. Martin im Duisburger Norden: Diese Züge gibt es 2023

Duisburg-Nord. Kinder im Duisburger Norden können sich auf stimmungsvolle Martinsumzüge freuen. Diese Schulen in Hamborn, Walsum und Meiderich/Beeck machen mit.

Kaum sind die Herbstferien vorbei, können sich Duisburgs Kinder auf ein echtes Highlight freuen: Schon bald starten die St. Martinszüge. Auch im Norden gibt es wieder viele Gelegenheiten, mit bunten Laternen durch die Straßen zu ziehen. Hier eine Übersicht, wann und wo welcher Zug beginnt.

In Duisburg-Walsum organisieren sieben Schulen einen festlichen Martinsumzug

Im Bezirk Walsum geht es in Overbruch und Wehofen los: Am Mittwoch, 8. November, ziehen die Kinder der Don-Bosco-Schule von 17 bis 18.30 Uhr durch den Stadtteil. Wie bei allen anderen Umzügen auch ist der Schulhof erster Treffpunkt. Dann geht es von der Don-Bosco-Schule über die Karlstraße, Schmiedegasse, Im Bremmenkamp, Feldstraße und Karlstraße zurück zum Schulhof. Hier findet das St. Martins-Feuer statt.

Die GGS Unter den Kastanien beginnt mit ihrem Umzug um 17.30 Uhr und hat die Route Marktstraße, August-Thyssen-Straße, Kirchwiesenweg, Heckenweg, Unter den Ulmen und Unter den Kastanien gewählt. Im Kultur- und Freizeitzentrum gibt es das St. Martins-Feuer.

Am Donnerstag, 9. November, folgt gegen 16.30 Uhr die GGS Theißelmannschule mit ihrem Zug über die Theißelmannstraße, Königstraße, Heuberg, Krummer Weg, Kaiserstraße bis zur katholischen Kirche, Kirchstraße, Lehmkuhlplatz und Theißelmannstraße. Beendet wird er mit dem Martinsfeuer auf dem Schulhof. Am selben Tag feiert die GGS Sternstraße in Aldenrade von 17 bis 19.30 Uhr ihr St. Martinsfest auf dem Schulhof.

Weiter geht es am Montag, 13. November, um 17.30 Uhr an der GGS Schulstraße in Aldenrade. Die Kids laufen die Route Schulstraße, Bruckmannsweg, Prinzenstraße, Tannenweg, Am grünen Ring, Dittfeldstraße, Hornstraße, Stöckstraße, Schulstraße und treffen sich auf dem Schulhof zum Martinsfeuer. Um 18 Uhr machen sich die Schülerinnen und Schüler der GGS Am Mattlerbusch in Wehofen vom Schulhof aus durch die Eickelkampsiedlung auf den Weg.

Den Abschluss in Walsum macht die GGS Vennbruchstraße in Vierlinden am Mittwoch, 15. November. Start ist um 17 Uhr, es geht über die Vennbruchstraße, Im kleinen Feld, Vierlindenhof, Kirchweg, Elisabethstraße und Vennbruchstraße zurück auf den Schulhof zum Martinsfeuer.

In Duisburg-Hamborn starten die Martinsumzüge am 6. November

Die Schule am Park (GGS Warbruckstraße) in Röttgersbach startet den Reigen der Martinszüge im Bezirk Hamborn am Montag, 6. November, um 18 Uhr. Das ist die Zugroute: Über die Warbruckstraße in den Jubiläumshain, durch das Tor auf die Bayernstraße bis zum Schwarzen Weg und über die Warbruckstraße zurück zur Grundschule.

Am nächsten Tag, also Dienstag, 7. November, gibt es drei Martinszüge: Um 17 Uhr geht es los an der Neumühler Barbara-Schule/KGS Gartenstraße (Route: Gartenstraße, Blütenstraße, Gerlingstraße, Lilienstraße, Gartenstraße).

Die Schule Am Bergmannsplatz/KGS Rolandstraße läuft nach einer Feier in Herz-Jesu (Beginn: 17 Uhr) ab etwa 17.30 Uhr über die Holtener Straße, Alexstraße, Werner-Heisenberg-Straße, Georg-Simon-Ohmstraße, Fiskusstraße, Lörracher Straße, Freiburger Straße, Hiberniastraße, Bergmannsplatz, Prosperstraße, Germaniastraße, Rolandstraße zurück zum Schulhof, wo das Martinsfeuer stattfindet.

Dritte im Bunde ist die Schule am Röttgersbach/GGS Bilsestraße mit ihrem Zug ab 18 Uhr über die Ziegelhorststraße, Obere Holtener Straße, Waldecker Straße, Am Bischofskamp, Schlachthofstraße und Ziegelhorststraße bis zur Wiese vor der Schule.

In Alt-Hamborn laufen die Kinder der GGS Humboldtstraße am Mittwoch, 8. November, ab 18 Uhr folgende Route: Humboldtstraße, Ranenbergstraße, Beecker Straße, Emscherstraße, Maxstraße, Kolpingstraße, Theresenstraße, Emscherstraße, Ranenbergstraße, Geeststraße, Rennerstraße und Humboldtstraße.

Die Kinder der GGS Gartenstraße in Neumühl machen sich am Mittwoch, 9. November, um 17 Uhr auf den Weg über die Gartenstraße, Blütenstraße, Gerlingstraße, Gartenstraße, Lilienstraße, Veilchenstraße, Oskarstraße und Gartenstraße.

Ebenfalls um 17 Uhr startet die Schule im Dichterviertel/GGS Kampstraße in Obermarxloh ihren Zug über die Hans-Sachs-Straße in den Park und zurück wieder über die Hans-Sachs-Straße zur Schule.

Einen Tag später, am Freitag, 10. November, lädt die GGS Sandstraße um 17.30 Uhr zum einzigen Martinszug in Marxloh ein (Route: Sandstraße, Ottostraße, Wolfstraße, Dahlstraße, Wiesenstraße bis zum Schwelgernstadion).

In Obermarxloh zieht die Schule Kunterbunt/GGS Kantstraße am Montag, 13. November, um 17 Uhr los (Route: Hans-Sachs-Straße, Kampstraße, Uhlandstraße, Körnerstraße, Lessingstraße, Kampstraße, Hans-Sachs-Straße, Kantstraße).

Die Christy-Brown-Schule an der Kalthoffstraße in Neumühl bietet den letzten Martinszug in Hamborn an. Er beginnt um 17 Uhr und führt in den Iltispark und über die Kalthoffstraße.

Sonne, Mond und Sterne: Die Umzüge in Meiderich/Beeck

Im Bezirk Meiderich/Beeck startet die GGS Zoppenbrückstraße in Obermeiderich schon am Donnerstag, 2. November, um 18 Uhr ihren Martinszug (Route: Zoppenbrückstraße, Untergard, Heukamp, Weizenkamp, In den Groonlanden und Zoppenbrückstraße).

Am Montag, 6. November, folgen die GGS Karolinenstraße/Hundertwasser-Schule in Mittelmeiderich um 17.30 Uhr (Route: Moritz-Tigler-Straße, Bronkhorststraße, Reinholdstraße, Talbahnstraße, Brückelstraße und Moritz-Tigler-Straße) sowie die Grundschule Laar/GGS Erzstraße um 18 Uhr. Gemeinsam mit den Kids aus dem Kindergarten Wirbelwind laufen die Schülerinnen und Schüler über die Erzstraße, Florastraße, Rheinstraße, Apostelstraße, Austraße, Werthstraße, Arndtstraße, Schillstraße, Florastraße und Erzstraße. Anschließend findet auf dem Schulhof das Martinsfeuer statt.

Die Grundschule Beeckerwerth/GGS Heisterbacher Straße hat St. Martin am Dienstag, 7. November, um 17 Uhr zu Gast (Route: Ölbergstraße, Löwenburgstraße, Hoffsche Straße, Ahrstraße, Monschauer Straße, Heisterbacher Straße). Zum Abschluss gibt es an der Schule das Martinsfeuer und das Martinsspiel.

Am Mittwoch, 8. November, startet die Hans-Christian-Andersen-Schule/GGS Wiesbadener Straße in Mittelmeiderich um 17 Uhr ihren Martinsumzug. Die Route: Wiesbadener-Straße, entlang am Peter Kuhn Haus, zum Werner Bröisch Haus, Jochen Klepper Haus, der Bonhoefferstraße, vorbei am Altenpflegeheim und dem Peter-Kuhn-Haus zur Wiesbadener Straße.

Die Beecker GGS Lange Kamp läuft am Donnerstag, 9. November, ab 17 Uhr die Route Lange Kamp, Karl-Albert-Staße, Am Beekbach, Lange Kamp. Ebenfalls am 9. November zieht die GGS Heinrich-Bongers-Straße in Mittelmeiderich los. Start des Zuges ist um 17.30 Uhr, und er geht über die Heinrich-Bongers-Straße, Letjensstraße, Gerrickstraße, Schlachtenstraße, in den Stadtpark, Am Stadtpark, Letjensstraße und Heinrich-Bongers-Straße.

Am Freitag, 10. November, lädt die Otfried-Preußler-Schule/GGS Brückelstraße in Mittelmeiderich um 18 Uhr zum Martinszug ein (Route: Augustastraße, Reinholdstraße, Bronkhorststraße und Brückelstraße). In Untermeiderich startet am selben Tag um 17 Uhr die KGS Nombericher Straße (Route: Nombericher Straße, Herwarthstraße, Diedenhofener Straße, Mühlenstraße, Straßburger Straße, Horststraße, Mühlenstraße und Nombericher Straße).

Den Abschluss im Duisburger Norden bilden gemeinsam die Fährmann-Schule/KGS Neanderstraße und die James-Rizzi-Schule am Donnerstag, 16. November, 18 Uhr in Beeck. Start ist auf dem Schulhof der KGS Fährmannschule (Aufstellung). Dann geht es über die Bruckhauser Straße, Flottenstraße, Karolingerstraße, Spannagelstraße, Neanderstraße und Frankenstraße zurück zur Schule.

>> Auch das Meidericher City-Management veranstaltet einen eigenen Umzug

Im Rahmen des Meidericher Martinsmarkts am Samstag, 4. November, wird es auch einen stimmungsvollen Martinsumzug geben. Treffpunkt ist um 17 Uhr am alten Marktplatz an der Marktstraße/Bahnhofstraße. Er wird von einer Musikkapelle begleitet. Route: Marktplatz, Marktstraße, Auf dem Damm, Von-der-Mark-Straße bis zum Bahnhofsvorplatz. Hier teilt St. Martin den Mantel. Außerdem werden Weckmänner an die Kinder verteilt. Veranstalter ist das Meidericher City-Management.

Städtische Kindertageseinrichtungen oder Vereine organisieren noch weitere, kleinere St. Martinszüge oder beteiligen sich an den bereits organisierten Laternenumzügen. Einige Kitas richten eigene St. Martinsfeiern aus. Eltern und Kinder werden rechtzeitig über die Termine informiert.

