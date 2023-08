Masters of the Universe

Masters of the Universe Spielzeugbörse Toyplosion hilft mit He-Man armen Kindern

Duisburg/Castrop-Rauxel. Die Spielzeugbörse Toyplosion für alte Actionfiguren ist die größte in Europa. Eine Benefizaktion hilft benachteiligten Kindern aus Marxloh.

Die Spielzeugbörse „Toyplosion“ lockt vieler Sammlerinnen und Sammler von Actionfiguren aus den 80ern Jahren nach Castrop-Rauxel. Natürlich stehen die „Masters of the Universe“ vom Hersteller Mattel im Fokus, die damals jeder Junge und jedes Mädchen kannte. Jetzt kennt die gesamte deutschsprachige Szene aber durch eine Benefizaktion den Runden Tisch Marxloh und sein Engagement für arme Kinder im Duisburger Norden.

Auf knapp 1800 Quadratmetern präsentieren private wie gewerbliche Händler am kommenden Samstag, 26. August, ihre Schätze in der bereits ausverkauften Europahalle. Viele der Besucherinnen und Besucher erhoffen sich ein ganz besonderes Andenken an diese Veranstaltung, die nach eigenen Angaben die größte Fachbörse für Vintage-Figuren in Europa ist.

Die Toyplosion ist Europas wohl größte Fachbörse für Vintage-Figuren. Besonders gefragt ist diese Sonderedition des Helden He-Man (links) und seines Widersachers Skeletor, die zugunsten des Vereins „Runder Tisch Marxloh“ verkauft wird. Foto: Toyplosion

Dort werden im alten Stil neuaufgelegte Actionfiguren von He-Man und Skeletor, dem Helden und dem Bösewicht der „Masters of the Universe“ samt Masken verkauft. Sie sind dank einer exklusiven Umverpackung streng limitiert und dem Runden Tisch Marxloh gewidmet, der Teile des Verkaufserlöses bekommt. Zusätzlich soll eine Live-Auktion Geld nach Marxloh spülen.

Organisatoren der Toyplosion loben das Engagement für Jungen und Mädchen in Marxloh

„Wir hatten alle eine gute Kindheit“, sagt Mitorganisator Philipp Gloth und denkt dabei auch an die Actionfiguren oder die Zeichentrickserie mit He-Man und seinen Mitstreitern, die mit Magie und Hightech gegen das Böse kämpfen. Durch Thomas Mielke, der selbst zur Sammlerszene gehört, kannten Gloth und das übrige Orga-Team den Runden Tisch Marxloh sowie das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder. „Den Kindern zu helfen, ist für uns eine Herzensangelegenheit.“

Deshalb mussten sie gar nicht lange überlegen, für welchen guten Zweck sie die Umverpackungen anfertigen wollten. Dass sie ausverkauft werden, stehe bereits vor Beginn der Toyplosion außer Frage – das Interesse am Marxloher He-Man und Skeletor übersteigt demnach die Anzahl der Actionfiguren bei Weitem. Darüber dürften sich der Verein und die Mädchen und Jungen aus Marxloh freuen.

