Duisburg-Meiderich/Beeck/Walsum. Die SPD Duisburg verteidigt ihren Anspruch auf die Bezirksbürgermeister in Meiderich und Walsum. Überraschungen gab es aber in beiden Sitzungen.

Die Sozialdemokraten stellen, wie erwartet, weiterhin die beiden Bezirksbürgermeister in Walsum und Meiderich. Neu ins Amt gewählt wurde am Donnerstag Peter Hoppe, während Georg Salomon sein Amt verteidigen konnte. Überraschungen gab es dennoch in den jeweils ersten Sitzungen nach der Kommunalwahl.

Als Kandidat von SPD und Grüne konnte sich Hoppe zurecht der Stimmenmehrheit sicher sein, nachdem sich beide Parteien am Montag auf eine Zusammenarbeit verständigt hatten. Als seine Stellvertreterin wählte die Meidericher Bezirksvertretung mehrheitlich Katrin Weiner (Grüne). Beide kandidierten auf einer gemeinsamen Wahlliste und setzten sich mit elf von 17 Stimmen gegen den CDU-Kandidaten Günter Back durch.

Peter Hoppe (SPD) ist der neue Bezirksbürgermeister in Meiderich/Beeck. Er folgt damit auf Daniela Stürmann, die jetzt für die SPD im Stadtrat sitzt. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Unerwartet jedoch war zuvor der Antrag der rot-grünen Kooperationspartner, nur einen statt bisher zwei Stellvertreter zu wählen. Durch diese Entscheidung ging die CDU diesmal leer aus.

Parteiaustritte machen in Walsum Absprachen zunichte

Mit einer satten Mehrheit von elf Stimmen verteidigte in der Stadthalle Walsum Georg Salomon sein Amt. Als Kandidaten vorgeschlagen hatten in SPD, Grüne und Linke. Zuvor waren aber zwei Mitglieder aus der CDU ausgetreten, um eine Dreierfraktion mit Junges Duisburg zu bilden. Das machte vorherige Absprachen über Salomons beiden Stellvertreter zunichte. Gewählt wurden schließlich Markus Laaks (Grüne) und René Klein (CDU).

Ausführliche Berichte über die beiden Sitzungen folgen demnächst.

