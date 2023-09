Sparkasse führt Kameras und Knöllchen gegen Dauerparker ein

Nach täglichen Beschwerden und Polizeieinsätzen geht die Sparkasse jetzt in Duisburg-Hamborn gegen Dauerparker vor. Ein Dienstleister übernimmt den Parkplatz und verteilt Knöllchen.

Alle Bitten und Flugblätter mit Hinweisen haben nicht gefruchtet, jetzt greift die Sparkasse Duisburg durch. Ab sofort geht sie entschlossen gegen unberechtigte Dauerparker auf dem Parkplatz der Hamborner Filiale (Duisburger Straße 214) vor. Das teilte das Kreditinstitut am Freitagmorgen mit.

Dass dort Dauerparker der Kundschaft die Parkplätze wegnehmen, habe bisher zu täglichen Beschwerden geführt und sogar zu „gefährlichen Verkehrssituationen“, durch die es „bereits zu Polizeieinsätzen und unschönen Auseinandersetzungen von Beteiligten“ gekommen sei. „Ganz besonders ärgerlich ist das permanente Zuparken der Behindertenparkplätze“, sagt Sparkassen-Sprecher Andreas Vanek.

Dauerparker bekommen bei der Sparkasse in Duisburg-Hamborn jetzt Knöllchen

Mit alldem soll jetzt Schluss sein. Die Sparkasse hat das Unternehmen „Park & Control“ beauftragt, den Kundenparkplatz der Hamborner Filiale zu bewirtschaften und zu kontrollieren. „Dabei werden die Kennzeichen der ein- und ausfahrenden Autos vollautomatisch erfasst und die Höchstparkzeit von 30 Minuten überwacht“, erläutert Andreas Vanek. Wer einen Beratungstermin hat, wird von den Sparkassen-Mitarbeitern freigeschaltet, so dass die 30-Minuten-Frist nicht greift. Ebenso sind Mieter des Gebäudes von der Frist befreit.

Bei Verstößen gegen die erlaubte Parkdauer belangt „Park & Control“ die Fahrzeughalter und verteilt Knöllchen über 35 oder 55 Euro, dies ist laut Sparkasse „abhängig vom Umfang des Verstoßes“. Das Geld fließt an den Dienstleister. Dessen Personal werde außerdem Motorräder kontrollieren, deren Nummernschilder nicht vom Kamerasystem erfasst werden. Die Mitarbeiter überprüfen auch, ob auf Behindertenparkplätzen abgestellte Fahrzeuge dazu berechtigt sind, und werden Verstöße ahnden.

Die entsprechenden Hinweisschilder sind bereits aufgestellt. Die Maßnahme soll kurzfristig beginnen. Sie gilt werktags, an Wochenenden und an Feiertagen, weil die Geldautomaten und der SB-Bereich auch für Autofahrer zugänglich bleiben soll. Die Schranke am Parkplatz ist täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet.

