Duisburg-Walsum. Der Kirchenladen „B8tlich“ in Duisburg-Walsum eröffnet Ende Oktober. Er soll die Kirche in die Lebenswirklichkeit der Menschen zurückbringen.

Die katholische Kirche in Walsum und die Heimstatt St. Barbara eröffnen am Duisburger Friedrich-Ebert-Platz einen neuen Kirchenladen. Das „B8lich“ (lies: „Beachtlich“) wird gleichzeitig Café, Second-Hand-Laden und Beratungsstelle sein, wenn es am 29. Oktober offiziell seine Türen öffnet. Zur Voreröffnung erklärten unlängst der Walsumer Pastor Knoor und Heimstatt-Vorstand Thomas Groß wie das Konzept des Kirchenladens aussieht, wie es überhaupt zu der Idee kam und warum die künftigen Gäste im Café auf ganz außergewöhnliche Art bestellen können.

Walsumer Kirchenladen ist Café, Kleiderladen und Beratungsstelle

Der Besucher des gemütlichen Ladenlokals steht zunächst in den Räumen des Cafés, hier gibt es Heiß- und Kaltgetränke, warme und kalte Speisen und sogar Alkohol – ein echter Treffpunkt eben, für alle Menschen. Weiter hinten, elegant abgeschirmt, liegt der Beratungsraum. Verschiedene Anbieter sollen hier in Zukunft Hilfestellung für Senioren, werdende Mütter oder Arbeitslose anbieten, aber auch generelle seelsorgerische Arbeit leisten. Noch ein paar Schritte weiter wird im Laden Second-Hand-Kleidung für Frauen und Kinder verkauft.

„Ich glaube, dass dieser Laden wichtig für die Christen in Walsum ist“, sagt Pastor Knoor im B8lich bei der Voreröffnung, die dort – ganz modern – auf Englisch auch Pre-Opening genannt wird. „Wir müssen rausgehen, zu den Menschen gehen.“ So zentral wie der neuen Laden liegt, sollte das auch funktionieren, „denn heute liegen die Kirchen nicht mehr an den Laufwegen der Menschen“, bedauert der Geistliche, dessen Großgemeinde St. Dionysius sich von vier Kirchen trennen wird. Die Menschen ernst nehmen, ihnen Aufmerksamkeit schenken: Deswegen steckt die Vokabel „Achtung“ im Namen des Kirchenladens. Eher aus lokalpatriotischen Überlegungen findet sich außerdem die B(undestraße) 8 im Namen wieder.

Katholische Kirche will im Duisburger Norden bewusst wahrgenommen werden

Vollmundige Bestellung: Alle Speisen und Getränke im neuen Kirchenladen „B8lich“ in Duisburg-Walsum tragen sakrale Namen – mal mehr, mal weniger unterhaltsam. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Thomas Groß von der Heimstatt St. Barbara beobachtet, dass „die Akzeptanz für die Kirche schwindet. Deswegen wollen wir mit diesem Laden bewusst gesehen und wahrgenommen werden“. Durch Missbrauchskandale und die katholische Rolle der Frau sei die Kirche in Ungnade gefallen, aber auch coronabedingte Gottesdienstausfälle hätten zur Entfremdung der Menschen von der Kirche geführt.

„Dieses Projekt muss lebendig werden, genau so wie wir die Basis der Kirche mit jungen Leuten neu finden müssen“, sagt Groß und betont, dass das B8lich ein gemeinnütziges Projekt sei. „Wir wollen mit diesem Laden kein Geld verdienen, mögliche Überschüsse am Jahresende werden wir sozialen Einrichtungen und Gruppen in Walsum zur Verfügung stellen, die einen Antrag bei uns einreichen.“

Das gemeinnützige Projekt sucht weiterhin Mitstreiter und Unterstützer

Der neue Kirchenladen kann zwar schon jetzt auf einige ehrenamtliche Helfer bauen, sucht aber trotzdem noch Unterstützer für das Projekt – entweder durch ehrenamtliche Mitarbeit oder durch Spenden. Unterstützung hat der Laden aber schon weiter oben erhalten, sowohl im sakralen als auch im weltlichen Sinne. Der Wohnungsanbieter Vivawest und der Münsteraner Bischof Felix Glenn, zu dessen Bistum auch die Großgemeinde St. Dionysius gehört, haben finanzielle Hilfe geleistet.

Auch deswegen kann das B8lich in Zukunft Menschen in seinem Café begrüßen, und diese können sich dann schon beim Bestellen am liebevollen Konzept des Ladens erfreuen. Kaffee, Bier, Toasts oder Kuchen tragen hier nämlich – im weitesten Sinne – geistliche Namen: Der Kaffee heißt zum Beispiel „Schwarzer Abt“, der Käsekuchen „Vergeltung“ und das helle Walsumer Bier, sehr klangvoll, „Cherubim“.

>> KIRCHENLADEN „B8LICH“: HELFER WERDEN ODER SPENDEN

• Wer sich im Kirchenladen engagieren möchte, kann sich bei Pastoralreferentin Kirsten Thalmann melden. Entweder telefonisch unter 0203 9915831 oder per E-Mail an thalmann-k@bistum-muenster.de.

• Wer spenden will kann dies am besten per Überweisung tun: Darlehnskasse Münster DKM, IBAN: DE92 4006 0265 0003 5369 01, Stichwort: B8lich.

• Der Kirchenladen öffnet am 29. Oktober an der Friedrich-Ebert-Straße 171 in Duisburg-Walsum seine Pforten.