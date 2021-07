Sechs Sommerkonzerte steigen in der Hamborner Friedenskirche

Der Düsseldorfer Orgelprofessor Jürgen Kursawa eröffnet in Duisburg die diesjährigen Sommerkonzerte in der Hamborner Friedenskirche mit seinem Konzert am 7. Juli.

Duisburg-Obermarxloh. Die Ev. Gemeinde Hamborn lädt zu sechs Sommerkonzerten in die Duisburger Friedenskirche ein. Zum Auftakt tritt Jürgen Kursawa an der Orgel auf.

Die Evangelische Kirchengemeinde Hamborn lädt wieder zu ihren Sommerkonzerten ein. Sechs Veranstaltungen der Reihe in der Obermarxloher Friedenskirche haben die Organisatoren angesichts der derzeitigen Pandemielage geplant. Los geht es an der Duisburger Straße 174 immer mittwochs um 20 Uhr.

Den Anfang macht bereits am 7. Juli Jürgen Kursawa mit dem Orgelspiel unter dem Titel „Die Queen bittet um Gehör“. Professor Kursawa lehrt künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Beim Auftakt der Sommerkonzerte wird er an der Eule-Orgel das Praeludium e-Moll (BWV 548), die Choralbearbeitung „Vater unser im Himmelreich“ (BWV 682), die Fuge e-Moll (BWV 548), die Triosonate G-Dur (BWV 530), das Praeludium Es-Dur (BWV 552), die Choralbearbeitung „Schmücke Dich, o liebe Seele“ (BWV 654) und die Fuge Es-Dur (BWV 552) spielen.

Darauf folgt am 14. Juli Otto Krämer mit einem Improvisationskonzert, das er unter den Titel „Aus dem Ärmel geschüttelt“ stellt.

Sopranistin Evelyn Ziegler kehrt nach Duisburg in die Friedenkirche zurück

Eine Woche später, am 21. Juli, ist dann Fumito Nunoya am Vibraphon in der Friedenskirche zu hören. Ein Wiedersehen – und vor allem ein Wiederhören – gibt es am 28. Juli mit der Sopranistin Evelyn Ziegler, die ihr Publikum schon öfters mit Auftritten in dem Obermarxloher Gotteshaus erfreute.

Mit Mathias Mück empfangen die Organisatoren den Domkapellmeister am Dom zu Magdeburg, der mit seinem Orgelspiel zu Gast in Duisburg sein wird.

Zum Abschluss der diesjährigen Konzertreihe tritt am 11. August das „Duo Zia“ mit Trompete und Orgel und dem Programm „Bending Times“ auf.

Karten kosten 10 Euro, es gelten Maskenpflicht und Coronaregeln, maximal 70 Zuhörer pro Konzert. Kartentelefon: 0157 39359312, werktags von 15 bis 17, sonst Mailbox und Rückruf.

