Schützenfest: Warum die Neumühler jetzt einen Kaiser haben

Duisburg-Neumühl. Die Königsparade des Duisburger Schützenvereins BSV Hamborn-Neumühl ist größer und bunter ausgefallen. Was beim Fest 2023 sonst noch anders war.

Gleich vier Schießwettbewerbe am „langen Samstag“ gingen beim diesjährigen Schützenfest des BSV Hamborn-Neumühl über die Bühne. Aber auch das fröhliche Feiern kam an den drei Festtagen nicht zu kurz.

Am Freitagabend gab es einen ersten Vorgeschmack auf die familiäre Verbundenheit, die die Schützenvereine miteinander pflegen. Zahlreiche Brudervereine, selbst aus St. Goar am Rhein, und Protagonisten aus dem Neumühler Stadtteil-Leben gaben sich beim geselligen Eröffnungstreffen auf dem Hof und der Wiese des Modehauses Kierdorf ein geselliges Stelldichein.

Vier Schießwettbewerbe beim Fest des Duisburger Schützenvereins BSV Hamborn-Neumühl

Bei reichlich Sonnenschein und gekühlten Getränken bewies Tobias Kierdorf, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Neumühler Kaufleute, mit Ulrich Kretschmer und Björn Geurtz, Präsident und Vizepräsident der Neumühler Bürgerschützen, wie vielfältig das Miteinander im Stadtteil ist.

Johannes und Martina Niesta, scheidendes Schützenpaar, und Manfred Schilling und Bettina Knüppel, das aktuelle Schützenpaar des BSV Hamborn-Neumühl, (v.l.) feierten drei Tage miteinander. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Anschließend trafen sich alle im Agnesheim zum Abschiedsabend der scheidenden Majestäten Johannes und Martina Niesta. „Ein schöner Abschluss eines tollen Regentjahres“, sagten sie. Auch ohne Schießwettbewerb schoss dabei Neumühls Kult-Interpret Chriss Martin den Vogel ab, musikalisch und stimmungsgeladen. Die Tanzfläche war bei seinen Hitrakteten stets proppenvoll.

Schirmherren Christian Birken verbreitete drei Tage lang gute Laune

Am Schützensamstag, dem Tag der sportlich-ehrgeizigen Schießwettbewerbe, zeigte sich Petrus nicht mehr ganz so wohl gesonnen. Sonnige Abschnitte wechselten sich schnell mit kräftigen Windböen und ergiebigen Regengüssen ab. Dem guten Besuch tat das keinen Abbruch. Es war wieder nahezu alles vertreten, was im Stadtteil und im Schützenwesen Rang und Namen hat.

Die Königsparade des BSV Hamborn-Neumühl machte den Stadtteil bunter und sorgte für fröhliche Stimmung. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Nach den Eröffnungsschüssen durch den stets fröhliche Stimmung verbreitenden Schirmherren Christian Birken, Vorsitzender des SC Hertha Hamborn, und „Noch-König“ Johannes Niesta, wurde der Ehrengästevogel zur Strecke gebracht. „Es hat nicht ganz gereicht“, lachte der frühere Bezirksbürgermeister Uwe Heider, der als „Trostpflaster“ den Apfel des Vogels eroberte. Er gratulierte der neuen Ehrenschützenmeisterin Victoria Szemait vom BSV Hamborn-Marxloh zum „ersten Titel des Tages“.

Dann wurde nach sieben Jahren Pause der Kaisertitel der Neumühler ausgeschossen, Um den wetteifern alle ehemaligen Könige des Vereins. Neuer Vereinskaiser ist Kalle Beckers. Der Schützen-Altmeister hat den jüngeren Ex-Königen gezeigt, was Erfahrung und das Gespür für den richtigen Moment ausmachen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Anschließend wurde die amtierende Königin Martina Niesta erste Schützendame. Und als sich wenig später 13 Schützen zum Schießen auf den Königsvogel ins Schießbuch eintrugen, ging ein Raunen über den Platz. Zunächst erwies sich der Kopf des Königsvogels als „sturer Dickkopf“. Er fiel erst nach dem 140. Schuss. „Wir haben den ein wenig stabilisiert“, lachte Geurtz, „das machen wir nie wieder.“

Musikalische Untermalung bei der Königsparade. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Letztlich blieben mit Horst Schroeder, Ulrich Kretschmer, Peter Schroeder und Manfred Schilling vier ernsthafte Königsaspiranten übrig. Schilling, im letzten Jahr noch „zweiter Sieger“, schaffte es diesmal. Um 19.55 Uhr schallte ein lauter Jubelschrei über den Platz. Der letzte erkennbare Rest des Rumpfes war soeben gefallen.

Der neue Schützenkönig erwählte seine Lebensgefährtin Bettina Knüppel zu seiner Königin. Als Adjutant steht ihnen Christian Woiczinksi zur Seite, als Marschallpaar ihre Vorgänger Johannes und Martina Niesta.

>> Die Königsparade durch Neumühl war größer, bunter und fröhlicher als sonst

Am Schützensonntag spielte das Wetter wieder mit. Begonnen wird mit der Schützenmesse in der Herz-Jesu-Kirche, dem Schmidthorster Dom. Nachmittags gab es im Stielmuspark die große Königsparade mit anschließendem Umzug durch den Stadtteil. Der war diesmal größer, bunter und fröhlicher als in vielen Vorjahren.

Den im wahren Sinn des Wortes „krönenden“ Abschluss des diesjährigen Neumühler Schützenfestes bildete der Krönungsball mit der feierlichen Inthronisierung der neuen Majestäten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord