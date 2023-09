Schützenfest in Obermarxloh: Vorfreude nach langer Pause

Duisburg-Obermarxloh. Der Schützenkönig des BSV Hamborn-Obermarxloh ist seit vier Jahren im Amt. Nun wird ein Nachfolger ermittelt. Was noch los ist beim Schützenfest.

Die Grünröcke machen erneut sowohl in grün als auch in „blau-weiß“. Fröhliches Feiern und spannender Schießsport bilden vom 8. bis 10. September wieder eine willkommene Einheit beim „kombinierten“ Schützen- und Oktoberfest.

Erinnerungen an 2019 werden wach. Da fand das letzte Schützenfest vor der Corona-Zwangspause statt. Erst mit dem 477. Schuss setzte sich Henning Rackow gegen Jens Wolf, Roger Hüser und Kevin Dinow durch. Dass er vier Jahre Obermarxlohs Schützenkönig bleiben würde, hätte er sich da nicht träumen lassen. Das gilt auch für die Jahresschützin Rosa Balakirew.

Duisburger Schützen feiern am Wochenende beim BSV Hamborn-Obermarxloh

Beide hatten sich zwischenzeitlich bereit erklärt, so lange in Amt und Würden zu bleiben, bis wieder ein Schützenfest stattfinden kann. „Da sind wir ihnen richtig dankbar“, so Präsident Bernhard Klockhaus und Karl-Heinz Hofer, sein Vorgänger und jetziger „Vize“. Nun ist es so weit, endlich. Der Bürgerschützenverein Hamborn-Obermarxloh 1883 e.V. setzt damit zu seinem 140-jährigen Bestehen den Schlusspunkt im Reigen der diesjährigen Schützenfeste im Stadtbezirk Hamborn.

Henning Rackow war unerwartet lange Schützenkönig – der Grund: Corona. Foto: Reiner Terhorst

Am Freitag, 8. September, eröffnet Bezirksbürgermeisterin Martina Herrmann das dreitägige Fest auf dem Festplatz an der Wittenberger Straße hinter der Lutherkirche mit dem traditionellen Fassanstich. Anschließend steigt im Festzelt der große Partyabend mit Kult-DJ Alex. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Am Schützensamstag steht in Obermarxloh der Schießsport im Mittelpunkt. Nach der Begrüßung der Gäste und der befreundeten Vereine durch Schirmherrin Martina Herrmann beginnt um 10.30 Uhr mit den Ehrenschüssen zugleich das Schießen um die Königswürde. Nach Beendigung des Schießens erfolgt an Ort und Stelle die Proklamation des neuen Königs.

Um 20 Uhr geht es dann wieder ins Festzelt. Eine zünftige „Wiesn-Gaudi“ mit der „Start-Up-Party-Band“ und den KVO-Sunlights steht an, inklusive Dirndl-Prämierung. Zugleich ist es der Abschiedsabend für Henning Rackow und Rosa Balakirew. Eintritt: 12,50 Euro.

Das Finale steigt am Sonntag, 10. September. Um 10.30 Uhr beginnt das Schießen um die Würde der Jahresschützin. Um 17 Uhr startet der Festumzug. Er führt vom Festzelt über die Frauenwiese, Wittenberger-, Biefang-, Schönnebeckstraße, Frauenwiese, Wittenberger- und Wittbachstraße zurück zum Festplatz, wo der Große Zapfenstreich erfolgt. Um 19.30 Uhr beginnt der Krönungsball mit der feierlichen Inthronisierung der neuen Majestäten.

