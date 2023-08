Tradition Schützenfest in Neumühl: Das ist in diesem Jahr anders

Duisburg-Neumühl. Im Duisburger Norden ist Schützenfest-Saison. Jetzt lädt der BSV Hamborn-Neumühl zur großen Feier. Das erwartet Gäste und Mitglieder des Vereins.

Traditionell findet am zweiten August-Wochenende das Schützenfest des BSV Hamborn-Neumühl statt. Diesmal ist allerdings einiges anders als im vergangenen Jahr. Die Schützen können sich freuen: Es wird wieder drei statt zwei Tage gefeiert.

„Der Aufwand, alles in zwei Tage zu packen, war für uns doch immens. Aufgrund der überall knappen Helfer ist es kaum möglich, Schießen und Krönung an einem Tag umzusetzen“, sagen Präsident Ulrich Kretschmer und sein Vize Björn Geurtz. Auch gibt es dieses Jahr wieder einen Schirmherrn. Die Wahl fiel auf das Neumühler Urgestein Christian Birken, den Vorsitzenden des SC Hertha Hamborn.

BSV Hamborn-Neumühl: In diesem Jahr wird wieder drei Tage gefeiert

Gesellig-sportliche Schauplätze sind von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August, der Schützenplatz an der Gerlingstraße und das Agnesheim an der Holtener Straße. Am Freitag treffen sich die Schützen um 16 Uhr am Modehaus Kierdorf, Holtener Straße 208-210. Tobias Kierdorf ist seit vielen Jahren engagierter Unterstützer und Wegbegleiter der Neumühler Schützen.

Mit Präsident Ulrich Kretschmer lädt er die Schützenfamilie zu einem fröhlichen Feststart ein, um dann gemeinsam das amtierende Königspaar Johannes und Martina Niesta abzuholen. Deren Abschiedsabend beginnt um 19 Uhr im Agnesheim. Musikalischer Stargast ist Kult-Interpret Chriss Martin. Für Tanz- und Unterhaltungshits sorgt DJ Dennis.

Der BSV Hamborn-Neumühl war für ein Jahr fest in Familienhand. Johannes und Martina Niesta sind das noch amtierende Königspaar, Tochter Julia Niesta ist die erste Schützendame. Foto: Reiner Terhorst

Der Samstag, 12. August, steht ganz im Zeichen des Schießens. Es beginnt um 10 Uhr am Hochstand an der Gerlingstraße mit dem Kaiser- und Gästevogelschießen. „Parallel dazu bieten wir für Kinder ein Blasrohrschießen an“, berichtet der Vorstand. Um 14 Uhr startet das Vogelschießen um die Würde des Königs und der ersten Schützendame. Anschließend erfolgt die Proklamation mit einem fröhlich-geselligen Tagesausklang auf dem Platz.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Der Schützensonntag beginnt um 11 Uhr mit einer Messe in der Herz-Jesu-Kirche und einem Frühschoppen vor dem Agnesheim. Um 15.30 Uhr treten die Schützen mit ihren Gastvereinen im Stielmuspark zur Königsparade an. Leider ohne Zapfenstreich, da man, wie viele andere Schützenvereine in der Region, keine Blaskapelle dafür finden konnte.

Danach geht es zum großen Umzug durch den Stadtteil. Um 16.30 Uhr lädt das Tambourcorps Rheinklänge als Ausgleich für den entgangenen Zapfenstreich zum Platzkonzert ein. Finale des Neumühler Schützenfestes ist um 18 Uhr im Agnesheim der Krönungsball der neuen Majestäten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord