Sanierung des Hamborner Rathausturms ist abgeschlossen

Mehr als ein halbes Jahr haben die Sanierungsarbeiten am historischen Rathaus in Duisburg-Hamborn gedauert.

Duisburg-Hamborn. Die Sanierungsarbeiten am Turm des Hamborner Rathauses sind beendet. Wie die beteiligten Firmen in den vergangenen Monaten gearbeitet haben.

Jede Menge Spezialisten waren in den vergangenen Monaten am Werk; jetzt meldet die Stadt Duisburg das Ende der Sanierungsarbeiten am Hamborner Rathausturm. Rund 250.000 Euro habe die Erneuerung insgesamt gekostet, zum Teil finanziert durch das Land aus Mitteln der Denkmalpflege.

Aus der Fassade des Turms hatten sich im Herbst des vergangenen Jahres kleinere Stein- und Mörtelbröckchen gelöst. Da diese auf den Gehweg zu fallen drohten, beauftragte das Immobilien-Management Duisburg (IMD) einen Steinmetz-Restaurierungsbetrieb, der mit einem Hubsteiger die Schäden untersuchte. Im Oktober begannen dann die eigentlichen Sanierungsarbeiten.

Steine aus der Vulkaneifel für das Duisburger Rathaus

IMD-Chef Thomas Krützberg ist laut Mitteilung der Stadt von der Teamleistung beeindruckt. So hätten die ausführenden Firmen gemeinsam mit IMD-Mitarbeitenden eine Gerüstsonderkonstruktion mit Aufzug errichtet, unter Einbeziehung der Dachschrägen und der innenliegenden Dachfläche. „Dass wir so schnell und unkompliziert eines der Wahrzeichen im Stadtbezirk Hamborn wieder herstellen konnten, ist diesem Team zu verdanken“, so Krützberg.

Die Steinmetzarbeiten bestanden aus der Erneuerung von Fugen, Antragungen, Vierungen und dem Ersatz ganzer Steine. Benötigtes Steinmaterial wurde aus Steinbrüchen in der Vulkaneifel und in Westfalen beschafft.

Zu den weiteren Arbeiten gehörten die denkmalgerechte Erneuerung von Holzfenstern und Lamellen im obersten Turmbereich sowie Anstriche und Reparaturen an den Ziffernblättern der Turmuhren. Zudem wurde laut der Stadt die Blitzschutzanlage des Turms überarbeitet. Die Arbeiten wurden von der Unteren Denkmalbehörde begleitet.

