Sanierung an der Gesamtschule Emschertal

Obermarxloh. Die Sporthalle am Dependance-Standort der Gesamtschule Emschertal an der Kampstraße soll für 380.000 Euro saniert werden. Den entsprechenden Dringlichkeitsbeschluss haben Hamborns Bezirksbürgermeisterin Martina Herrmann (SPD) und die CDU-Bezirksvertreterin Silke Wormuth unterschrieben.

Diese Entscheidung per Dringlichkeitsbeschluss war notwendig, da aufgrund der Corona-Pandemie die Sitzung der Bezirksvertretung erneut abgesagt wurde. Die Sanierung der Sporthalle wird jedoch als zwingend erforderlich für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb angesehen. Das Gebäude wurde Anfang der 1970er-Jahre in Betrieb genommen. Mittlerweile besteht Unfallgefahr durch sich lösende Deckenplatten und Leuchten – derzeit müssen die Schüler durch Fangnetze geschützt werden.

Neben der Decke wird die Heizungsanlage saniert und die Beleuchtung erneuert. Alle im Deckenbereich montierten Sportgeräte wie Basketballkörbe und die Klettertauanlage sollen ebenfalls ausgetauscht werden. Nach Planungen des Immobilien-Managements Duisburg (IMD) soll die Sanierung in den Sommerferien 2021 umgesetzt und dann zum neuen Schuljahr abgeschlossen sein.

Es ist in der jüngeren Vergangenheit die dritte Sporthalle im Bezirk Hamborn, die auf Vordermann gebracht wird. Die Sanierung des Innenbereichs der Sporthalle an der Neumühler Grundschule am Bergmannsplatz ist bereits abgeschlossen. Und auch an der Grillo-Gesamtschule in Marxloh soll im Mai mit der Rundumerneuerung der Sporthalle begonnen werden.