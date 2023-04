Rossmann hat eine neue Filiale im Duisburger Norden eröffnet

Duisburg-Röttgersbach. Die Firma Rossmann hat im Duisburger Norden einen neuen Markt eröffnet. Was Kunden erwartet und was der Neubau für bestehende Filialen bedeutet.

Die Drogeriemarktkette Rossmann hat in Duisburg-Röttgersbach eine neue Filiale gebaut und jetzt eröffnet. Der Markt an der Schlachthofstraße 36/36a, teilt die Konzernzentrale mit, bietet auf 640 Quadratmetern „ein umfangreiches Sortiment“, von Kosmetik über Babynahrung und Putzmittel bis zur Biokost.

In der Filiale mit 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen außerdem Wein, Tee, Bücher, Kleinelektrogeräte und Schmuck in den Regalen sowie 4600 Eigenmarken-Artikel. Zudem gibt es einige Selbstbedienungskassen, an denen die Kundschaft ihre Einkäufe selber scannen kann.

Anlässlich der Neueröffnung lockt Rossmann bis zu den Osterfeiertagen mit speziellen Angeboten und Rabatten. Weitere Modernisierungen der Märkte „im Raum Duisburg“ seien für die Zukunft geplant, so eine Unternehmenssprecherin, jedoch gebe es dafür noch keinen konkreten Zeitplan.

Fest stehe allerdings dass der Neubau keinen Einfluss auf die nächstgelegene Bestandsfiliale haben wird. Der Konzern hält weiterhin am Drogeriemarkt im Marxloh-Center am August-Bebel-Platz fest und wird ihn weiterbetreiben.

