Die RWW repariert zurzeit einen Rohrbruch in Duisburg (Symbolbild).

Sperrung Rohrbruch: Straße in Duisburg gesperrt – Nähe zum Bahnhof

Duisburg. Nach einem Rohrbruch ist in Duisburg eine Straße gesperrt. Die RWW repariert den Rohrbruch. Die Straße ist nahe dem Bahnhof Meiderich-Ost.

In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Meiderich-Ost in Duisburg ist es am Dienstag, 14. November, zu einem Rohrbruch gekommen. Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) ist aktuell dabei, den Schaden zu beheben.

Der Rohrbruch ereignete sich nach RWW-Angaben in der Bügelstraße auf Höhe der Hausnummer 3, an der Ecke Koopmannstraße. Im Bereich der Bahnunterführung ist die Straße zurzeit gesperrt. Der Zugang zum Bahnhof Duisburg-Meiderich-Ost ist aber möglich.

Die RWW bittet, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

