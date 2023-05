Frühlingsfest Röttgersbacher Frühlingsfest: Was den Stadtteil auszeichnet

Duisburg-Röttgersbach. Mit einem kleinen Aussetzer ist das Frühlingsfest in Röttgersbach gestartet. Wie die Veranstaltung anschließend bei den Menschen ankam.

Das dritte Röttgersbacher Frühlingsfest lockte am Samstag nicht nur „Einheimische“ auf die Großwiese an der Ziegelhorststraße. Ehrenamtliche hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und boten eine Menge für den Zusammenhalt von Leib und Seele. Das Wetter spielte mit. Die Stromversorgung hatte anfangs einige Aussetzer, die die Techniker dann aber in den Griff bekamen.

War der Besuch beim ökumenischen Gottesdienst vor dem Start des Bühnen- und Mitmach-Programms noch etwas verhalten, waren die Parkplätze im Umfeld schnell restlos belegt. Komplette Nachbarschaften machten sich auf den Weg zum Familienfest. Wie vielfältig es im Stadtteil zugeht, bewiesen auch die Spiel- und Sportmöglichkeiten beim Frühlingsfest. Besonders die kleinen Besucher waren begeistert. So war das Fußballbillard der WoGe Hamborn ständig umlagert. Stolz durften die Kinder den Bagger der Wisag nutzen. Lachend meint der elfjährige Marvin: „Kann ich bei Euch Baggerführer werden?“

Lisa (4 Jahre) rennt strahlend zu ihren Eltern und Geschwistern. Sie hat sich sich gerade eine bunte Gesichtsbemalung verpassen lassen, will noch vielen das geschminkte Gesicht zeigen und sagt spontan: „Jetzt nie mehr waschen.“ Die Tanzgarden des KVO, der Echten Freunde, der Kleinen Strolche und der Hip-Hop-AG der Schule am Park gaben dem Fest tänzerischen Schwung. Bei deren Darbietungen war die Bühne ständig umlagert. Riesiger Beifall war der Preis für den Schweiß.

Fast alle Institutionen waren in Duisburg-Röttgersbach dabei

Für richtige Partystimmung sorgte die Kölner Kult-Formation „Price & Franklin“ mit Hits, Ohrwürmern und Gassenhauern. Nicht weniger gefeiert wurde auch der Kreativ-Chor „Sing ma watt“. Dieser hatte sich vor gut einem Jahr aus musikalischen Röttgersbacher Vätern formiert, die durch ihre Kinder und durch gemeinsame MSV-Besuche echte Freundschaften geschlossen haben. Es gab kaum einen Verein oder eine Institution im Stadtteil, die nicht mit von der Partie war.

Drittes Röttgersbacher Frühlingsfest am Samstag den 13. Mai 2023 auf der Wiese Ziegelhorststr./Revierpark Mattlerbusch in Duisburg Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Zum einen boten sie Getränke, süße und herzhafte Leckereien an, zum anderen gewährten sie Einblicke in ihre Vereinsaktivitäten und Programmangebote. Die Einzelhändler und Gewerbebetriebe im Stadtteil präsentierten sich mit Verkaufs- und Infoständen. Es gab sogar ernsthafte Gespräche mit interessierten Jugendlichen, die sich nach Ausbildungsmöglichkeiten erkundigten.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Nach dem Ende ging es weiter. Alle Beteiligten packten kräftig an, sammelten Müll ein und sorgen mit Unterstützung der „Aktion Sauberes Duisburg“ dafür, dass die Wiese wieder so aussah, als hätte hier nie ein großes Fest stattgefunden. Das Fazit des SPD-Landtagsabgeordneten Frank Börner als Mitorganisator und von Axel Kocar von der WoGe Hamborn: „Nach drei Frühlingsfesten haben wir jetzt eine Tradition geschaffen.“ Also: Auf ein Neues im nächsten Jahr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord