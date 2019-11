Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rivalitäten innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr

Wie am Rande der Sitzung bekannt wurde, gibt es innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Rivalitäten, die auch mit den Standorten zusammenhängen. So sollen es etwa zur Hälfte Feuerwehrleute aus Homberg gewesen sein, die wieder zahlreich in Uniform der Sitzung beiwohnten. Aussagen zugunsten der Emmericher Straße unterstützten sie mit starkem Applaus.

Die Homberger würden die Zuständigkeit auch für Ruhrort, Laar und Beeckerwerth erhalten. Insider rechnen mit einer Auflösung der Löschgruppe Laar. Schon die Löschgruppe in Bruckhausen hat sich 2015 aufgelöst. Die Löschgruppe Laar, so hieß es, habe sich in den letzten Jahren bereits halbiert.