Straftat Raubversuch in Röttergersbach: Seniorin stürzt zu Boden

Duisburg-Röttgersbach. Bei einem Raubversuch in Röttgersbach ist eine Seniorin gestürzt. Ein Rettungswagen hat sie ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 87-jährige Frau ist bei einem Raubversuch auf der Ziegelhorststraße in Röttgersbach gestürzt. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitagnachmittag gegen 17.10 Uhr.

Die Seniorin wollte gemeinsam mit einer Freundin von einer Bushaltestelle gegenüber von einem Supermarkt nach Hause laufen, als jemand von hinten an ihrer Handtasche riss. Sie konnte die Tasche festhalten, stürzte dabei allerdings zu Boden. Der Räuber rannte laut Polizei ohne Beute in Richtung Fahrner Straße davon.

Zeugen gaben an, der Mann sei mit einer dunklen Hose und blauen Jacke, an der sich rote und weiße Farbelemente befanden, bekleidet gewesen. Die Polizei Duisburg bittet Passanten, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 zu melden.

