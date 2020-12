Randalierer verwüsten Spielplatz im Meidericher Stadtpark

Duisburg-Meiderich. Randalierer haben am Meidericher Mehrgenerationenspielplatz schwere Schäden verursacht. Der Spielplatz wurde erst im vergangenen Jahr eröffnet.

Im Jahr nach seiner Eröffnung haben Unbekannte am Mehrgenerationenspielplatz im Meidericher Stadtpark randaliert. Wie die Wirtschaftsbetriebe Duisburg mitteilen, sind die Schäden bereits in der zurückliegenden Woche festgestellt worden.

Die Täter haben Sitzbänke und einen Tisch aus der Verankerung gerissen. Die Kosten für die Wiederherstellung können laut Wirtschaftsbetrieben noch nicht benannt werden. Zuerst müsse man im umliegenden Bereich alle Pflastersteine aufnehmen, die Fundamente prüfen und die Steine neu verlegen.

Der Spielplatz wurde im vergangenen Jahr eröffnet und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Gerade die Fitnessgeräte würden gerne genutzt, so die Wirtschaftsbetriebe. Das städtische Unternehmen bittet Zeugen, sich mit Hinweisen an den Kundenservice unter 0203 2834000 oder per Mail an info@wb-duisburg.de zu wenden.

