Querspange Hamborn/Walsum: Stadt geht jetzt in Vorkasse

Duisburg. Die Stadt Duisburg geht für den Bau der Querspange Hamborn/Walsum in Vorfinanzierung. Noch fehlt nämlich ein Förderbescheid des Landes NRW.

Die Stadt plant zeitnah den Bau der Umgehungsstraße Hamborn/Walsum – noch fehlt allerdings der Förderbescheid vom Land NRW. Um nicht zu sehr in Verzug zu geraten, hat Oberbürgermeister Sören Link (SPD) per Dringlichkeitsbeschluss entschieden, als Stadt in die Vorfinanzierung zu gehen. Dieser Schritt betrifft den ersten Bauabschnitt zwischen Prinz-Eugen-Straße und Weseler Straße, der jederzeit beginnen soll.

Laut Dringlichkeitsbeschluss hätte die Fördermaßnahme bereits Ende 2020 bewilligt werden sollen. Vor diesem Hintergrund hatte demnach auch die projektverantwortliche Duisburger Infrastrukturgesellschaft (DIG) bereits eine Ausschreibung veröffentlicht.

Thyssenkrupp sollte Gelände bis Ende März übergeben

Nun sei mit dem Förderbescheid erst im Laufe dieses Jahres zu rechnen, nach Beschluss des Landeshaushalts. So lange kann man in Duisburg mit dem Baustart nicht warten, wird doch auf Logport VI in Walsum schon seit Monaten gebaut. Deshalb geht die Stadt mit eigenen Mitteln in Vorkasse. Wie die Ratsfraktion der SPD in einer Mitteilung erklärt, erfolge dieser Schritt in Absprache mit dem Land.

Damit soll nun der Bauauftrag schnell vergeben werden; ein konkreter Termin für den Beginn des ersten Bauabschnitts wird aber noch nicht genannt. Wie berichtet, war mit dem Eigentümer Thyssenkrupp eine Übergabe des Geländes bis Ende März vereinbart. Aktuell finden dort weiterhin Erdarbeiten statt, die Fläche westlich der Prinz-Eugen-Straße ist jedoch weitgehend geebnet.

Grünen geht Temporeduzierung in Walsum nicht weit genug

In der Walsumer Politik wird das Thema weiter kritisch beäugt. In einer Mitteilung mahnen die Grünen nochmals an, auch den zweiten Bauschabschnitt zwischen Weseler Straße und dem Logport-Gelände zügig anzugehen und die zugesagten Park- und Sanitäranlagen für Lkw-Fahrer zu schaffen.

Zudem geht die kürzlich umgesetzte Reduzierung des Tempolimits auf der Dr.-Hans-Böckler- und Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße auf 30 km/h den Walsumer Grünen nicht weit genug. Annika Etges, Fraktionssprecherin in der Bezirksvertretung, führt dazu aus: „Um den Verkehr nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der Umgehungsstraße adäquat aufzunehmen, ist ebenso eine entsprechende Geschwindigkeitsreduzierung auf der Hamborner Straße und Römerstraße bereits jetzt vorzubereiten.“ (cst)