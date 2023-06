Prügelei beim Fußballspiel: Polizei-Großaufgebot in Marxloh

Wegen einer Prügelei bei einem Kreisliga-Spiel ist die Polizei Duisburg am Sonntagabend mit einem großen Aufgebot nach Marxloh ausgerückt.

Duisburg. Nach einer Prügelei ist Sonntag ein Kreisliga-Spiel in Marxloh abgebrochen worden. Die Polizei Duisburg rückte mit einem Großaufgebot an.

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei Duisburg am Sonntagnachmittag nach Marxloh ausgerückt. Auf der Sportanlage an der Warbruckstraße war es während eines Fußballspiels der Kreisliga-C zwischen der zweiten Mannschaft von MTV Union Hamborn II gegen Blau-Weiß Neuenkamp zu einer Prügelei und später zu einem Spielabbruch gekommen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, gingen um 16.44 Uhr mehrere Notrufe in der Leitstelle ein, weshalb 14 Polizistinnen und Polizisten zum Einsatzort fuhren. Die Prügelei war demnach aber bereits beendet, als die Einsatzkräfte auf der Sportanlage eintrafen. Anders als befürchtet, so die Leitstelle, habe es keine Massenschlägerei gegeben, sondern nur „ein paar kleinere Auseinandersetzungen“ vor einer Kabine zwischen vier Personen. Ein Verletzter wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Einsatzbericht war der Betroffene nicht stark verletzt und habe auch nicht geblutet.

Als die 14 alarmierten Polizistinnen und Polizisten an der Sportanlage Warbruckstraße in Duisburg-Marxloh eintrafen, war die Prügelei bei MTV Hamborn Union 02 bereits beendet. Foto: RR

Auslöser für die Prügelei soll gewesen sein, dass ein aufgelöster Hamborner Spieler nach seinem Einsatz unterwegs zur Kabine war, um sich zu beruhigen. Zwei Gäste verfolgten ihn dabei. Vereinskameraden sollen den beiden den Weg in die Kabine versperrt haben, und daraufhin flogen die Fäuste. Augenzeugenberichten zufolge hat sich an der Kabine dann eine große Menschentraube gebildet, in der Beteiligte beider Lager geschubst, geschrien und zu schlichten versucht hätten.

Dagegen war es aus Polizeisicht trotz des großen Aufgebots ein „relativ unspektakulärer Einsatz“. Der Großteil der Polizisten war bereits um 17.30 Uhr wieder abgerückt, der gesamte Einsatz war gegen 18 Uhr beendet.

Der verletzte Spieler soll nach Informationen der Redaktion auf eine Gehirnerschütterung untersucht worden sein und das Krankenhaus am Sonntagabend bereits wieder verlassen haben.

