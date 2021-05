Polizeisperrung in Walsum: Verkehrsunfall wurde nachgestellt

Die Polizei Duisburg hat am Mittwoch mehrmals die Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Dr.-Hans-Böckler-Straße in Aldenrade gesperrt, damit dort ein Unfall rekonstruiert werden konnte.

Duisburg-Aldenrade. Die Kreuzung am Walsumer Kometenplatz war am Mittwoch zeitweise gesperrt. Gutachter rekonstruierten einen Unfall, der sich dort ereignet hatte.

Nein, in Aldenrade wurde am Mittwoch kein Film gedreht: Was am Nachmittag auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Dr.-Hans-Böckler-Straße inszeniert wurde, war der Ablauf eines zurückliegenden Unfalls an dieser Stelle. Damit Sachverständige diesen rekonstruieren konnten, sperrte die Polizei die Kreuzung zeitweise für den Verkehr.

Der Unfall liege bereits einige Monate zurück, erklärt eine Polizei-Sprecherin auf Nachfrage. Die Rekonstruktion selbst sei keine polizeiliche Ermittlung gewesen, sondern Teil einer zivilrechtlichen Angelegenheit: „Unsere Aufgabe bestand lediglich darin, den Verkehr zu ordnen.“

Kollision mit Feuerwehrwagen in Aldenrade

Im Mittelpunkt stand demzufolge die Frage, wie gut der Signalton eines Feuerwehrwagens auf der Kreuzung für andere Autofahrer zu hören ist. Es handelte sich bei dem Unfall also offenbar um die Kollision eines Einsatzfahrzeuges mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer.

„Zu diesem Zweck wird der Unfallhergang zur selben Zeit, zu möglichst denselben Bedingungen rekonstruiert“, so die Sprecherin. Wichtig sei es vor allem gewesen, dass ähnlich viel Verkehr auf der Kreuzung unterwegs war wie im Moment des Unfalls. Die Kreuzung war während der etwa halbstündigen Aktion nicht durchgängig gesperrt, sondern wurde von der Polizei zwischendurch immer wieder freigegeben.

Solche Rekonstruktionen werden durchgeführt, wenn sich die Unfallbeteiligten finanziell nicht einigen können oder die Versicherung dies veranlasst. Diese Aufgabe obliegt dann speziellen Gutachtern.

Die Busse der DVG fuhren in dieser Zeit eine Umleitung.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord