Die Polizeiwache in Duisburg-Marxloh hat wieder ihre Türen geöffnet.

Polizei Polizei Duisburg: Wache in Marxloh ist wieder geöffnet

Duisburg-Marxloh. Ende November musste die Polizeiwache in Duisburg-Marxloh am August-Bebel-Platz spontan schließen. Jetzt ist sie wieder für Bürger geöffnet.

In den frisch renovierten Räumen der Polizeiwache Marxloh am August-Bebel-Platz 8 ist wieder Leben eingezogen: Polizistinnen und Polizisten konnten jetzt ihre Arbeit aufnehmen, nachdem die Wache am November 2023 plötzlich schließen musste. Grund war ein Wasserschaden – verursacht durch einen defekten Boiler, der über Nacht mehrere Räume unter Wasser gesetzt hatte. Diese mussten getrocknet, tapeziert und mit neuen Schränken ausgestattet werden.

Wer Anzeige erstatten möchte oder ein anderes Anliegen hat, kann das jetzt also wie gewohnt in Marxloh erledigen und muss nicht mehr nach Hamborn ausweichen. Die Wache ist montags bis samstags von 7 bis 23 Uhr, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Telefonisch erreichbar sind die Beamten unter 0203 280-21 72.

