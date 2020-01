Patricia Malitzki-Bach verstärkt Hamborner SPD-Fraktion

Dass sie noch in dieser Wahlperiode, die bekanntlich im Herbst endet, in die Bezirksvertretung Hamborn nachrücken würde, damit hat Patricia Malitzki-Bach nicht mehr gerechnet. Aber der nachträgliche Einzug von Muhammet Keteci in den Rat der Stadt hat es ergeben. Dort verstärkt die 51-Jährige nun die SPD-Fraktion.

Malitzki-Bach will sich engagieren statt zu schimpfen

SPD-Mitglied ist sie erst seit 2013. „Für mich ist die SPD die Partei für die Bürger“, sagt sie. Denn für die aktuelle niedrige Arbeitslosigkeit in Deutschland, die gute wirtschaftliche Entwicklung, die hohen Staatseinnahmen und die vielen öffentlichen Fördergelder auch für Duisburg sei in der Ära des letzten SPD-Kanzlers Gerhard Schröder der Grundstein gelegt worden.

„Ich wollte sagen können, dass ich weiß, wovon ich rede, wollte mitentscheiden und dann auch kritisieren dürfen“, sagt sie über ihre damalige Motivation, in die SPD einzutreten. Sie hält es nicht für richtig, dass man über Politik und Politiker schimpft, sich aber selbst nicht engagiert.

Als Bezirksvertreterin versteht sie sich als Bindeglied zwischen Bürgern und Rathaus. „Ich liebe die Umwelt, meine Mitmenschen, versuche, für jeden da zu sein“, sagt sie, natürlich im Rahmen des Möglichen. Schließlich ist die Mutter eines erwachsenen Sohnes seit 32 Jahren bei der Stadt Duisburg beschäftigt, zur Zeit als Angestellte im Hauptamt. Außerdem hilft sie ihrem Mann, einem Selbstständigen, bei der Buchführung.

Neumühler SPD-Frau strebt Wiederwahl an

Patricia Malitzki-Bach gehört dem SPD-Ortsverein Röttgersbach an, wohnt aber in Neumühl. Von ihren Parteifreunden fühlt sie sich bislang gut in ihre neue Aufgabe eingeführt. Gern würde sie die auch über den Wahltermin am 13. September hinaus wahrnehmen. Nur müsste die SPD dann sehr gut abschneiden, mit der absoluten Mehrheit nämlich. Sie steht auf der Wahlliste ihrer Partei auf Platz neun. Die Bezirksvertretung Hamborn hat 17 Mitglieder.