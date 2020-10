Obermeiderich: Junge Gastro-Talente übernehmen das Awo-Café

Das Beratungscafé auf dem Ingenhammshof, dem Awo-Lernbauernhof in Duisburg, leiten nach den Herbstferien junge Gastro-Talente des Sophie-Scholl-Berufskollegs.

Duisburg-Obermeiderich. Berufsschüler aus Marxloh führen bald das Awo-Beratungscafé auf dem Ingenhammshof. Das Projekt „Talentschule“ wird vom Land NRW gefördert.

Das Beratungscafé auf dem Ingenhammshof der Arbeiterwohlfahrt (Awo) wird zur Talentschmiede. Denn die Awo-Integration, die den Lernbauernhof in Duisburg betreibt, arbeitet neuerdings mit dem Marxloher Sophie-Scholl-Berufskolleg zusammen.

Berufsschüler sollen künftig das Beratungscafé auf dem Hof eigenverantwortlich führen. Den Rahmen bildet dabei das vom Land geförderte Projekt Talentschule, das Bildungsgerechtigkeit schaffen will.

Unterstützt werden die Schüler von ihren Lehrern. Zudem tragen die Awo-Mitarbeiterinnen Wagma Bromand und Dorina Descas von den Integrationsagenturen in Meiderich und Marxloh ebenfalls zum Erfolg bei. Der Kooperationsvertrag zwischen Awo und Schule ist unterzeichnet, und nach den Herbstferien soll das Projekt konkret umgesetzt werden. Das Sophie-Scholl-Berufskolleg hat dazu extra einen Küchenmeister eingestellt, der die jungen Menschen dabei anleitet, ihr eigenes Café zu führen.

Der neue Gastro-Service auf dem Ingenhammshof steht allen Besuchern offen

Was noch theoretisch klingt, duftet in der Praxis nach frischgebrühtem Kaffee und schmeckt nach selbst gebackenem Kuchen. Mindestens an fünf Tagen pro Woche soll das Beratungscafé allen Besuchern auf dem Ingenhammshof offen stehen. Es wird damit zum Ort der Begegnung und des Gesprächs. Zudem können auch alle Gruppen, die sich auf dem Lernbauernhof treffen, den Service der jungen Gastro-Talente nutzen.

„Den Schülern werden in der Talentschule praxisbezogene Kenntnisse vermittelt. Sie bekommen damit die Chance auf eine soziale, kulturelle und berufliche Teilhabe“, erläutert Schulleiter Detlef Zeich. So kämen in dem Café als interkulturellem Treffpunkt die Themen der Berufschulfächer Pflege und Gesundheit, Ernährungslehre, Wirtschaft und Betriebslehre, Personal- und Arbeitsorganisation sowie der allgemeinen Berufsorientierung praktisch und ganz selbstverständlich auf die „Tageskarte“.

Die Lerninhalte sind unter anderem interkulturell ausgerichtet

Die Integrationsagenturen bauen zudem Brücken zu weiteren Lernfeldern, wie Dirk Franke, der Geschäftsführer der Awo-Integration erläutert: „Wir wollen die Schultalente und ihre Lehrkräfte bei der Angebotsausrichtung und der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Darüber hinaus vermitteln wir bei Fragen zum Thema Diskriminierung, interkulturelle Kompetenzen und Gewaltprävention.“

