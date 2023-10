Neue Spielplätze im Landschaftspark – Kinder entscheiden mit

Duisburg. Im Landschaftspark Duisburg-Nord sollen vier Spielplätze neugebaut werden. Dabei wird der Klimaschutz wichtig. So können Familien mitentscheiden.

Der Landschaftspark Duisburg-Nord bekommt neue Spielplätze. Die ersten Beteiligungsaktionen laufen bereits jetzt in den Herbstferien. Ein Mitmach-Stand am Spielplatz im Klettergarten informiert derzeit über das vom Bund geförderte Projekt der „Duisburger Schrittsteine für den Klimaschutz“. Kinder, Jugendliche und deren Familien können ihre Visionen und Wünsche für den Umbau der Anlagen formulieren.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Neben Parkbesuchern können sich später auch die Kinder und Jugendlichen aus den umliegenden Stadtteilen einbringen. Der gemeinnützige Verein „die Urbanisten“ aus Dortmund ist mit der Beteiligung beauftragt.

Mehr Klimaschutz und mehr Spielspaß auf den neuen Spielplätzen im Landschaftspark Duisburg-Nord

Durch das Neubauprojekt sollen vier Spielplätze weiterentwickelt und an den Klimawandel angepasst werden. „Wir möchten, dass die Aufenthaltsqualität und Spielwert erhöht wird und der Landschaftspark von Familien und Kindern als Ort der Erholung und des Ausprobierens genutzt wird“, sagt Projektmanager Jorg Kirchner von den städtischen Wirtschaftsbetrieben.

Mit ihrem Mitmachstand sind „die Urbanisten“ am 9. Oktober, am 13. Oktober und am 21. Oktober jeweils von 10 bis 16 Uhr im Landschaftspark. Bei starkem Regen müssen die Termine ausfallen.

Mitmachen können alle Interessierten aber auch mithilfe einer Online-Befragung auf www.duisburg.de/schrittsteine. Bei Interesse an der Beteiligung, Ideen für die Spielplätze oder Fragen zum Neubau ist zudem das Team der Urbanisten erreichbar unter schrittsteine@dieurbanisten.de oder telefonisch unter 0231 3301 7401.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord