Neue Bücher: Duisburger Autor Dieter Ebels geht neue Wege

Duisburg-Neumühl. Dieter Ebels aus Duisburg-Neumühl hat sich als Autor einen Namen gemacht. Zwei neue Bücher enthalten Überraschungen, aber auch Altbewährtes.

Dieter Ebels passt in keine literarische Schublade. Romane, Erzählungen, Fantasy- und Kinderbücher sowie reichlich bebilderte Duisburger Geschichts- und Erlebnisbücher sind Zeugnisse seiner Kreativität. 2019 wurde er dafür vom Internetportal „Literaturwelt Deutschland“ zum Autor des Jahres gewählt. Ebels’ kürzlich erschienenes, mittlerweile 29. Buch mit dem Titel „Das Universum – Wissenschaftliche Fakten und unvorstellbare Möglichkeiten” offenbart bislang unbekannte Seiten des Autors aus Neumühl.

„Kaum jemand weiß, dass ich mich schon seit meiner Jugend intensiv mit Astronomie und Astrophysik beschäftige“, berichtet der heute 66-Jährige. „Nachmittags, bevor ich damals in die Disco gegangen bin, hatte ich mir noch schnell Bücher über Einsteins Relativitätstheorie reingezogen.“

Dieter Ebels hat sein gesammeltes Wissen aufgeschrieben

Ebels war halt schon immer ein neugieriger Mensch. „Ich hinterfrage alles, was mir so über den Weg läuft, und will wissen, warum ist das so“, sagt er und ergänzt: „Ich werde nie vergessen, wie damals mein Physiklehrer die Schwerkraft erklärt hat. Als er sagte, dass diese Grundkraft daraus besteht, dass schwere Körper leichtere anziehen, habe ich sofort entgegnet, dass die Körper ja nicht magnetisch seien. Ich habe gefragt, warum die sich trotzdem anziehen.“ „Wegen der Schwerkraft”, habe der Lehrer lapidar geantwortet, Ebels aber nachgebohrt: „Und woher kommt diese Kraft?” Das unsichere Fazit des Pädagogen: „Es ist ein Naturgesetz.”

„Ganz ehrlich“, so Ebels, „diese Frage konnte mir bis heute niemand beantworten“. Also hat er alles, was ihm wichtig erschien, gesammelt und aufgeschrieben: „So kam nach und nach eine Menge über Gott und die Welt zusammen. Mit meinem gesammelten Wissen habe ich mein ganz eigenes Weltbild zusammengestellt und in meinem Universum-Buch veröffentlicht.“ Ebels lacht: „Die unvorstellbaren Möglichkeiten, auch über das menschliche Dasein, die ich erwähne, sind nichts für Weicheier.“

Duisburg-Krimi: Mord an der Landmarke „Tiger & Turtle“

Das trifft auch auf das ebenfalls neu erschienene Buch Nummer 30 zu: „Mord am Magic Mountain“ ist ein neuer Duisburg-Krimi. Das Buch handelt von einem eiskalten Killer, der sein Unwesen auch im Rheinpark am „Tiger & Turtle“ treibt. Auf den obersten Stufen der Duisburger Landmarke wird ein Mordopfer gefunden. Als etwas später eine Frau entführt wird, stellt sich sehr schnell heraus, dass beide Vorfälle miteinander zusammenhängen. Die aus Ebels’ bisherigen Duisburg-Krimis bekannte Kommissarin Silvia Muisfeld und ihre Mitstreiter Sven Söhlbach und Tibo Nowack tappen zunächst im Dunklen, während der Täter bereits weitere Morde plant.

Dieter Ebels mit seinen neuen Werken. Foto: Reiner Terhorst

Die Ermittler können nicht ahnen, dass der Täter ein bis ins kleinste Detail geplantes Katz- und Mausspiel mit der Polizei treibt. Es ist ein spannender, aber locker geschriebener Krimi, in dem sich die Protagonisten auch mal in ihrer Muttersprache, dem Ruhrpottplatt, unterhalten. Dass das 30. Buch exakt zum zehnjährigen Jubiläum von Tiger & Turtle erscheint, ist, so Ebels, reiner Zufall. „Aber kein schlechter“, wie er meint.

>> DIETER EBELS: LESUNG IN HAMBORN

• Die neuen Werke von Dieter Ebels, das Sachbuch mit dem Titel „Das Universum – Wissenschaftliche Fakten und unvorstellbare Möglichkeiten” (ISBN: 9783754352403) sowie der Krimi-Thriller „Mord am Magic Mountain“ (ISBN: 9783754353271) sind bei „Books on Demand“ erschienen und seit Ende September im Buchhandel erhältlich.

• Am Sonntag, 21. November, 16 Uhr, liest Dieter Ebels in der Hamborner Friedenskirche, Duisburger Straße 174, aus seinem neuen Thriller. Für die Besucher gilt die 2G-Regel.

