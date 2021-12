Nach Streit bei BSF Hamborn: Angebot für vereinslose Kinder

Der MSV Duisburg 02 Turnen um den Vorsitzenden Uwe Ohletz (links) will möglichst viele Kinder zum Sporttreiben bewegen.

Duisburg. Der MSV Duisburg Turnen lockt mit einem besonderen Angebot die Kinder, die nach einem Kopftuch-Eklat bei den BSF Hamborn ohne Verein sind.

Der Sportverein MSV Duisburg 02 Turnen will möglichst allen Kindern eine neue Heimat bieten, die zuvor bei den Box-Sportfreunden Hamborn trainiert haben und jetzt auf Vereinssuche sind. Die betroffenen Familien möchte der MSV beim Vereinswechsel finanziell unterstützen, und erlässt ihnen den Mitgliedsbeitrag für Dezember.

Wie berichtet, haben die BSF Hamborn überraschend ihren Kindersport mit fast 200 Mädchen und Jungen eingestellt. Vorausgegangen war ein erneuter Streit mit einer Muslimin, die im BSF-Sportcenter ihr Kopftuch ablegen sollte. Der MSV hat daraufhin angekündigt, die Kinder aufnehmen zu wollen.

„Möglichst alle Kinder sollten jetzt Sport machen, gerade nach dem Corona-Lockdown“, findet der Vorsitzende Uwe Ohletz. Deshalb gilt diese Beitragsbefreiung nicht nur für Wechsler aus Hamborn, sondern ausnahmslos für alle Neumitglieder.

In Duisburger Turnhallen gilt aktuell die 2G-Regel für alle ab 16 Jahren

Wer ein passendes Angebot in Hamborn, Meiderich oder Homberg findet, kann unverbindlich ohne Anmeldung zu jedem Trainingstermin in die Turnhalle kommen. Mitbringen sollte man Sportkleidung und Hallenschuhe. Solch ein Probetraining zum Reinschnuppern ist zweimal kostenlos möglich, erst danach wird eine Mitgliedschaft fällig.

Der MSV Turnen bietet unter anderem Eltern-Kind-Sport, Kindertanz, Geräteturnen, Einradfahren, Parkour, Bei Akrobatik oder die Trendsportart Tricking an – das ist eine Mischung aus Kampfkunst, Bodenturnen und Breakdance. In den Hallen gilt die 2G-Regel, alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie Teilnehmer oder Zuschauer ab 16 Jahren müssen also nachweislich geimpft oder genesen sein.

Das komplette Sportprogramm und Infos zum Verein und die Beiträge gibt es auf www.msv-turnen.de. Die Geschäftsstelle berät zum Angebot oder auch über die Möglichkeit, die Mitgliedschaft mit dem Bildungs- und Teilhabepaket zu bezahlen.

