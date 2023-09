Nach Geldautomaten-Sprengung: Sparkasse Beeck öffnet wieder

Die Explosion in der Nacht zu, 11. August hat das Gebäude massiv beschädigt. Die Sparkasse in Duisburg-Beeck ist seitdem geschlossen. Jetzt macht die Filiale wieder auf.

Unbekannte haben in der Nacht zum 11. August einen Geldautomaten der Sparkasse in Beeck gesprengt. Seitdem ist die Filiale am Marktplatz geschlossen. Ab dem 27. September wird die Geschäftsstelle wieder geöffnet – zumindest provisorisch, so eine Mitteilung der Sparkasse.

Konkret bedeutet das: Die Filiale steht den Kunden während der üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung. Eine Ausnahme ist der Dienstag, dann bleibt sie geschlossen. An diesem Tag sollen noch fällige größere und lärmintensive Umbauarbeiten über die Bühne gehen.

An den anderen Tagen stehen Kunden wieder Service und Beratung sowie Selbstbedienungsterminals und Geldautomaten zur Verfügung. Da sich alle SB-Geräte in den Räumen der Geschäftsstelle befinden, sind Abhebungen am Geldautomat nur während der Öffnungszeiten möglich.

Kassengeschäfte wie Abhebungen vom Sparbuch oder Einzahlungen können noch nicht angeboten werden. Die aktuell eingeschränkte Raumsituation lässt außerdem nur eine begrenzte Anzahl Besucher zu. Aufgrund des gleichzeitigen Wiederaufbaus des SB-Foyers wurde ein behelfsmäßiger Interimszugang eingerichtet. Dieser ist nicht barrierefrei. Der kurzfristig eingesetzte Sparkassenbus wird ab 11. Oktober nicht mehr mittwochs und freitags auf dem Marktplatz halten.

