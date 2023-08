Die neugebaute Netto-Filiale in Duisburg-Röttgersbach bietet 5000 Artikel auf gut 800 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Einkaufen Nach Abriss: Netto eröffnet moderne Filiale in Röttgersbach

Duisburg-Röttgersbach. Nach dem Abriss des Netto-Markts in Duisburg-Röttgersbach hat der Discounter dort neu gebaut. Zur Eröffnung der Filiale soll es Rabatte geben.

Um eine moderne Filiale in Röttgersbach bauen zu können, hat der Lebensmitteldiscounter Netto seinen Markt an der Kaiser-Friedrich-Straße 216 im vergangenen November abgerissen und eröffnet jetzt am selben Standort neu.

Im neuen Discounter finden die Kundinnen und Kunden ab Dienstagmorgen, 22. August, wieder rund 5000 Artikel. Der Fokus liegt dabei laut der Konzernzentrale im oberpfälzischen Maxhütte-Haidhof auf frischen, regionalen Lebensmitteln. Das Sortiment soll für alle Duisburger und Duisburgerinnen interessant sein, „unabhängig vom Haushaltsbudget“.

Netto eröffnet moderne Filiale in Duisburg-Röttgersbach mit 800 Quadratmetern großer Verkaufsfläche

Auf einer Verkaufsfläche mit gut 800 Quadratmetern finden sich demnach bis zu 400 Bioprodukte und gut 390 Eigenmarken. Der Neubau orientiert sich am jüngsten Netto-Konzept, das ein „modernes Einkaufserlebnis schaffen“ soll. Das Konzept verbessert demnach die Übersicht für die Kundschaft und setzt auf aktuelle „nachhaltige Standards“.

Die Röttgersbacher Filiale bietet beispielsweise eine Backstation für Brot und andere Backwaren, einen großen Mehrwegbereich für Bier, Wasser und Limo sowie einen Parkplatz mit 75 Stellplätzen.

Der Netto-Markt öffnet ab sofort immer montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr, am Neueröffnungstag wird es eine Rabattaktion geben.

Der Lebensmitteldiscounter modernisiert derzeit in Duisburg sein Filialnetz und baut einzelne Märkte nach dem aktuellen Konzept nach und nach um – derzeit beispielsweise den Standort in Wehofen.

