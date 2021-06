Die Bildungspaten unterstützen Kinder in strukturschwachen Stadtteilen, zum Beispiel in Duisburg-Marxloh.

Bildung Mietfrei Wohnen: Neue Bildungspaten in Marxloh gesucht

Duisburg-Marxloh. „Tausche Bildung für Wohnen“ bietet kostenlose WG-Zimmer in Marxloh an. Im Gegenzug kümmern sich die Bildungspaten um Kinder im Quartier.

Der Verein „Tausche Bildung für Wohnen“ stellt engagierten jungen Erwachsenen in Marxloh ein Jahr lang mietfreien Wohnraum zur Verfügung. Im Gegenzug kümmern sich die Mieter um die schulische Bildung in der Nachbarschaft.

Die Bildungspaten kümmern sich um die persönliche und schulische Entwicklung der Kinder des Quartiers. Sie bieten in den sogenannten Tauschbars, den Wirkungsorten des Vereins, ein zweites Zuhause. Durch dieses Tauschgeschäft entsteht eine Win-Win-Situation für die Kinder, die jungen Bildungspatinnen und -paten und für den Stadtteil – und damit eine langfristige Perspektive für die unmittelbare Region.

Bildungspaten in Marxloh starten im August

Aktuell werden ab 16. August 2021 für ein Jahr lang wieder junge Erwachsene gesucht, die sich im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) oder Freien Sozialen Jahres (FSJ) für benachteiligte Kinder engagieren möchten. Dafür erhalten sie ein mietfreies Zimmer in den WGs der Bildungspaten.

Auch Studierende, Auszubildende oder Ehrenamtler sind herzlich willkommen, Kindern in strukturschwachen Stadtteilen eine bessere Bildung zu ermöglichen. Alle Teilnehmer bekommen im Rahmen ihrer Arbeit eine umfassende Qualifizierung sowie intensive Begleitung und Unterstützung von dem jeweiligen Standortteam.

„Tausche Bildung für Wohnen“: eine Chance, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln

Jungen Menschen im Übergang von Schule zu Beruf bietet das Projekt eine Chance, die eigene Persönlichkeit zu stärken. „In der tagtäglichen Arbeit und Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religionszugehörigkeit oder kulturellen Prägung, üben sie wechselseitige Toleranz und Verständigung, entwickeln Kompetenzen, Gestaltungskraft und Verantwortungsbewusstsein“, sagt Marie Angerer, die Standortleiterin von „Tausche Bildung für Wohnen“ in Gelsenkirchen-Ückendorf. Auch in dem Gelsenkirchener Stadtteil und in Witten werden wieder Bildungspaten gesucht.

Weitere Informationen und Bewerbung: www.tauschebildung.org.

