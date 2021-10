Miete: Von Geldsorgen der Vereine weiß Stadt Duisburg nichts

Duisburger Vereine und Künstler haben Räume in städtischen Kultur- und Freizeitzentren gemietet, wie hier in Wehofen.

Duisburg-Walsum. Duisburger Vereine und Künstler mieten auch während Corona Räume in Kulturzentren. Die Stadt äußerte sich ausweichend, ob das Sorgen verursacht.

Es ist zunächst eine gute Nachricht, die die Stadt Duisburg den Walsumer Bezirksvertretern mitteilen kann: Von Vereinen oder Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Räume in den beiden städtischen Kultur- und Freizeitzentren (KFZ) in Wehofen und Walsum wegen Corona nicht mehr bezahlen können, ist dem Kulturbüro nichts bekannt. Das ist das Ergebnis einer Anfrage der Grünen. Dennoch gibt es einen Haken.

Für die grünen Bezirksvertreter war es alarmierend, als die Kinderkarnevalsgesellschaft Wehofen im März einen Spendenaufruf veröffentlicht hatte. Darin hieß es auch, man könne wegen Corona die laufenden Kosten für die Vereinsräume im KFZ Wehofen nicht mehr aufbringen. Demnach durften in der Pandemie keinerlei Veranstaltungen mehr stattfinden, mit deren Einnahmen die Karnevalisten ihre Vereinsarbeit finanzieren.

Die Grünen erbaten Auskunft darüber, wer im Einzelnen in den Kulturzentren wie betroffen ist. Die Antwort lautet: Fehlanzeige.

Duisburger Vereine zahlen als Mieter in städtischen Kulturzentren nur die Nebenkosten

Die Vereine müssten, erläuterten die Fachleute aus dem Rathaus, ja nur für die Nebenkosten aufkommen, also beispielsweise für Strom, Heizung, Wasser und Müllabfuhr. Das abzurechnen, dafür sei das städtische Immobilien-Management Duisburg (IMD) zuständig. Ob da im Einzelfall solche Zahlungen gestundet, also aufgeschoben, worden seien, darüber dürfe man auch wegen des Steuergeheimnisses gar keine Angaben machen. Dabei gibt es für solche Fälle den nichtöffentlichen Teil jeder Sitzung der Bezirksvertreter.

Immerhin erfuhren die Grünen und die Öffentlichkeit durch das Antwortschreiben der Stadt Duisburg, dass Künstler und Vereine pro Monat etwa 1,50 Euro je Quadratmeter ihrer Räume an Nebenkosten bezahlen müssen. Für einen 30 Quadratmeter großen Raum beispielsweise sind das monatliche Kosten von 45 Euro.

Geld für die Kulturförderung darf nicht vorübergehend erhöht werden

Die Gelder für die Kulturförderung, über die alle sieben Duisburger Bezirksvertretungen verfügen, so heißt es in der Antwort weiter, dürften zu diesen Zwecken auch nicht vorübergehend erhöht werden. Dieser Etat, zu dem auch Geld für die Brauchtumspflege gehört, beträgt 2021 in Walsum genau 38.850 Euro.

Entsprechende Umschichtungen, um betroffene Vereine finanziell zu entlasten, waren in dem Walsumer Stadtteilparlament bei den zuletzt gefassten Beschlüssen aber kein Thema.