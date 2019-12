Menschen im Duisburger Norden stimmen sich auf Advent ein

Aldenrade/Röttgersbach. Am Wochenende haben Duisburger auf den Weihnachtsmärkten in Röttgersbach und in Walsum bei netten Gesprächen die Adventszeit eingeläutet.

Der Geruch von gebrannten Mandeln und Glühwein erfüllt die Luft zwischen Walsum und Röttgersbach. Aus dem ganzen Duisburger Norden kommen am Samstagmittag Menschen her, um auf den Weihnachtsmärkten am Kometenplatz und an der Pollerbruchstraße gemeinsam eine gemütliche Zeit zu verbringen. „Hier trifft man sich“, sagt Heinz Kahlert (70), Schirmherr in Röttgersbach.