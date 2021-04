Meidericher Bushaltestelle soll barrierefrei umgebaut werden

An der Bushaltestelle „Nombericher Platz“ in Duisburg-Meiderich soll noch in diesem Jahr gebaut werden.

Duisburg-Meiderich. Die Stadt Duisburg plant den Umbau der Bushaltestelle „Nombericher Platz“ in Meiderich. Auch Fahrbahn und Beleuchtung sollen erneuert werden.

Die Bushaltestelle „Nombericher Platz“ in Meiderich soll noch in diesem Jahr umgebaut werden und danach barrierefrei nutzbar sein. Über die Maßnahme, die voraussichtlich 236.500 Euro kosten wird, entscheidet im Mai der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr.

An der Gartsträucherstraße zwischen Herwarthstraße und Nombericher Platz gelegen, ist diese Haltestelle in beide Fahrtrichtungen wichtig für die Erreichbarkeit städtischer und kirchlicher Einrichtungen sowie der Nahversorgung – so lautet die Begründung in der entsprechenden Beschlussvorlage.

Auch Fahrbahn auf der Gartsträucherstraße wird erneuert

Der Ein- und Ausstieg an der bislang nicht barrierefrei ausgebauten Bushaltestelle gestalte sich insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen schwierig, wie Rollatornutzer, Rollstuhlfahrer oder Fahrgäste mit Kinderwagen. Die Fahrbahn sei durch die haltenden Busse mittlerweile stark geschädigt.

Durch den barrierefreien Umbau der Haltestelle in beide Fahrtrichtungen sollen künftig alle Busse nahezu ebenerdig betreten oder verlassen werden können. Hierzu werden die Buskaps jeweils ein Stück vorgezogen und an den Fahrbahnrand gelegt. Dadurch sollen gesonderte Wartebereiche entstehen und die Fahrgäste nicht mehr auf dem Radweg aus- und einsteigen müssen.

An den Haltestellenbereichen sollen die Geh- und Radwege mit ausgebaut werden. Außerdem ist vorgesehen, in dem betroffenen Abschnitt der Gartsträucherstraße die Fahrbahn sowie die Beleuchtung der Bushaltestellen zu erneuern. Laut der Beschlussvorlage wird der Umbau im zweiten Halbjahr 2021 beginnen. (cst)