Meiderich: Graffiti-Tunnel hat bereits sein Halloween-Gewand

Duisburg-Meiderich. Kurz vor Halloween hat die Duisburger Künstlerin Anna Littsa den Graffiti-Tunnel in Meiderich wieder mit Figuren aus Horrorfilmen verziert.

Knapp vier Wochen vor Halloween hat der Meidericher Graffiti-Tunnel schon ein paar gruselige Ecken. Künstlerin Anna Littsa hat der Unterführung an der Vohwinkelstraße wieder ihren Stempel aufgedrückt und Figuren aus kultigen Horrorfilmen an die Wände gesprüht – darunter Freddy Krueger, der in der Filmreihe „Nightmare on Elm Street“ Kinder in ihren Träumen heimsucht.

Graffiti-Künstlerin Anna Littsa wurde schon mehrfach ausgezeichnet

Anna Littsa, die beruflich ein Nagelstudio in Meiderich betreibt, verziert den Graffiti-Tunnel regelmäßig mit ihren aufwendigen und realistischen Bildern. Das kreative Hobby hat ihr schon mehrere Auszeichnungen bei lokalen, aber auch überregionalen Wettbewerben beschert.

Ein ausführliches Porträt der in Russland geborenen Künstlerin gibt es hier zu lesen.

