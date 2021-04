Meiderich: Filiale der Sparkasse nach Umbau wieder geöffnet

Die modernisierte Sparkassenfiliale an der Von-der-Mark-Straße ist nun die einzige in Duisburg-Meiderich.

Duisburg-Meiderich. Nach Umbau ist die Sparkassen-Filiale am Bahnhof Meiderich wieder geöffnet. Die zweite Filiale im Stadtteil gibt das Finanzinstitut dagegen auf.

Das umgebaute Privatkunden-Center der Sparkasse an der Von-der-Mark-Straße 8 öffnet am Montag, 19. April, wieder seine Türen. Gleichzeitig bedeutet das die Aufgabe der bisherigen Geschäftsstelle Meiderich, Auf dem Damm, die nicht wieder öffnen wird. Während der Renovierung der Filiale am Bahnhof war der Service noch dorthin verlegt worden.

Wie die Sparkasse mitteilt, werden beide Geschäftsstellen zusammengelegt. Das neuformierte Filialteam bleibt aber unter der Leitung von Sabine Huthmacher, und bietet Service und Beratungen rund um alle Finanzen an.

Geldautomaten in Meiderich von 6 bis 24 Uhr benutzbar

Das Kreditinstitut freut sich über „modernes Design mit drei technisch hochwertig ausgestatteten Beratungsbüros, fünf Dialogpunkten sowie einer neu eingerichteten ,Digitalen Ecke’“. Die Schließfachanlage wurde erweitert und die sechs Beratungsräume in der ersten Etage seien kurzfristig mit neuester Technik ausgestattet worden.

Zusätzlich zu einem Geldautomaten im Außenbereich stehen im großzügigen Foyer täglich von 6 bis 24 Uhr vier Geldautomaten zur Verfügung, davon zwei für Ein- und Auszahlungen sowie acht SB-Terminals.

Gewinnspiel für gemeinnützige Vereine in Meiderich

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist keine Eröffnungsfeier möglich. Das für die Feier gesparte Geld will die Sparkasse an gemeinnützige Vereine in Meiderich spenden – fünf mal 500 Euro stehen dafür bereit. Welche Vereine dies sind, bestimmen die Kunden durch ihre Stimmabgabe selbst und nehmen damit noch an einem Gewinnspiel teil. Teilnahmekarten und Infos bekommen sie in der neuen Sparkasse.

Was aus den Räumen der nun geschlossenen Filiale wird, ist zurzeit nicht bekannt. Laut der Sparkasse läuft der Mietvertrag noch bis November 2022, sodass ein längerer Leerstand denkbar ist.