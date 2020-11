Mann hebt in Duisburg-Walsum Geld ab und wird dann bestohlen

Die Polizei Duisburg sucht einen Mann, der am Donnerstagmittag einen 85-Jährigen vor der Sparkasse in Aldenrade beklaut hat.

Ein Dieb hat am Donnerstagmittag einen 85-Jährigen am Friedrich-Ebert-Platz in Walsum um sein Bargeld gebracht. Das berichtet die Polizei.

Kurz nachdem der Senior das Geld bei der Sparkasse abgehoben hatte und auf dem Parkplatz wieder in seinen grünen Mercedes gestiegen war, gestikulierte der Täter wild und rief den 85-Jährigen zu sich. Der Senior stieg aus, um nachzusehen, worauf ihn der Mann aufmerksam machen wollte. Die Zeit nutzte der Dieb, um die Beifahrertür zu öffnen und das Geld aus einer Tasche auf dem Sitz zu nehmen. Dann floh er.

Duisburger schätzt Trickdieb auf ungefähr 40 Jahre

Die Polizei geht davon aus, dass der Dieb den 85-Jährigen schon beim Geldabholen beobachtet hat, um gezielt zuzuschlagen. Er trug dunkle Kleidung, wird auf etwa 40 Jahre geschätzt, ist schlank und trägt einen dunklen Bart. Hinweise bitte an die Polizei unter 0203 2800.

