Lichtinstallation leuchtet wieder

Meiderich. Die Besucher des Landschaftsparks erwarten während der Osterferien bunte Nächte: Die bekannte Lichtinstallation von Jonathan Park wird bis einschließlich Sonntag, 11. April, jeden Abend in voller Pracht leuchten. „Als buntes Osterei“, teilt der Landschaftspark außerdem mit, wird zudem ab dem 2. April die Außenfassade der Kraftzentrale durch den bekannten Farbverlauf im Logo des Parks angestrahlt.

LED-Leuchten sollen Energie sparen

Ende des letzten Jahres begann die Bauhütte mit Holger Döring-Valler, in dessen Verantwortung Planung und Projektleitung liegen, mit der Umsetzung der Installation. „Die Inszenierung mit den Regenbogenfarben an der Fassade der Kraftzentrale ist nur eine von vielen Möglichkeiten“, sagt Ralf Winkels, Geschäftsleiter des Parks. Nach den Osterferien werde die größte Spielstätte im Park an Wochenenden, an Vorabenden von Feiertagen und an Feiertagen dann in einem einheitlich, aber jeweils tageweise wechselnden Farbton erstrahlen.

Für den Start der täglichen Beleuchtung gibt es keine feste Uhrzeit. Die Technik ist mit einem Dämmerungsschalter verknüpft, der bei Dunkelheit den Start auslöst (aktuell um etwa 20 Uhr). Um 1 Uhr nachts schaltet sich das Licht bis auf eine Grundbeleuchtung wieder ab.

Die Lichtinszenierung des Landschaftsparks mit den unzähligen farbigen Lampen, Flutern, Punktstrahlern, Neonröhren und Hochdruckgasentladungslampen würden bereits seit einigen Jahren sukzessive auf energiesparende LED-Leuchten umgerüstet und erweitert, teilt die Park-Leitung weiter mit. Das helfe nicht nur Kosten und Ressourcen zu sparen, sondern ermögliche auch einen dynamischeren Farbwechsel.

Das Gelände des Landschaftsparks ist auch in der Pandemie täglich rund um die Uhr geöffnet – mit wenigen Einschränkungen: So ist etwa der berühmte Hochofen 5 zurzeit nicht begehbar.