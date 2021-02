Lebenshilfe kombiniert in Marxloh Therapie und Wohnen

Duisburg-Marxloh. In Duisburg-Marxloh entsteht das „Haus der Lebenshilfe“ mit Kindertagesstätte, WGs für Autisten und Wohnungen für Menschen mit Behinderungen.

Was im Kolpinghaus nicht klappte, entsteht nun an der Weseler Straße: Auf dem Grundstück mit den Hausnummern 151-153 haben die Bauarbeiten für das „Haus der Lebenshilfe“ begonnen. Neben einer Kindertagesstätte sollen dort Wohngruppen und therapeutische Angebote Platz finden. Bauherr ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gebag, die zuvor auch die dort stehende Problemimmobilie gekauft und abgerissen hatte.

Die Lebenshilfe Duisburg schließt mit der Gebag einen Mietvertrag für die Nutzung des Gebäudes mit einer Laufzeit von 30 Jahren ab. Das „Haus der Lebenshilfe“ wird laut Planung mehr als 2000 Quadratmeter Fläche auf fünf Etagen umfassen. Dort sollen sechs verschiedene Angebote aus den Bereichen Therapie, Betreuung und gemeinschaftliches Wohnen Platz finden.

„Haus der Lebenshilfe“ in Duisburg: Ähnlich wie im Internat

In einer viergruppigen Kindertagesstätte werden demnach auf zwei Etagen rund 65 Kinder mit und ohne Handicap betreut, auf mehr als 600 Quadratmetern Außenfläche haben die Kleinen Platz, um sich an der frischen Luft auszutoben. Zudem soll eine interdisziplinäre Frühförderung Therapiemöglichkeiten wie Logopädie, Ergotherapie oder psychologische und heilpädagogische Maßnahmen für Kinder bis zu sechs Jahren bieten.

Zusätzlich werden am Standort verschiedene Wohnformen eingerichtet: In einer WG will die Lebenshilfe in acht Apartments erwachsene Autisten im Alter von 18 bis 35 Jahren betreuen. Die Bewohner sollen bei der eigenständigen Lebensführung und auch bei der beruflichen Orientierung unterstützt werden. Einen ähnlichen Schwerpunkt hat eine Wohngruppe für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren mit autistischen Verhaltensweisen. Hier werden die jungen Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags begleitet. Die Lebenshilfe bietet ihnen außerdem therapeutische Unterstützung an. Ähnlich wie in einem Internat sollen sich die Jugendlichen zwischen Sonntag- und Freitagnachmittag in der Gruppe aufhalten.

Plätze in Marxloher Sozialeinrichtung werden erst später vergeben

Ein weiteres Augenmerk legt die Lebenshilfe Duisburg am neuen Standort in Marxloh auf die Unterstützung von Menschen mit Handicaps: Hier werden Singlewohnungen für Menschen mit Einschränkungen entstehen, die zwar betreut werden, aber dennoch alleinleben können. Außerdem ist die Einrichtung einer stationären Wohngruppe für Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicaps zwischen sechs und vierzehn Jahren geplant.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Gebag investiert insgesamt über 5,6 Millionen Euro in das Projekt im Duisburger Norden. Die Fertigstellung soll im Sommer 2022 erfolgen. In der Zwischenzeit wird die Lebenshilfe Mitarbeiter für den neuen Standort suchen.

Die Vergabe der Plätze wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen; Interessenten haben die Möglichkeit, sich schon jetzt zu informieren unter www.lebenshilfe-duisburg.de.