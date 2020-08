Laube auf Duisburger Kleingartenanlage stand in Flammen

Duisburg-Aldenrade. Am frühen Donnerstagabend hat es auf einer Kleingartenanlage in Duisburg-Aldenrade gebrannt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

An einer Laube auf einer Kleingartenanlage in Duisburg-Aldenrade hat es am Donnerstagabend gebrannt. Kurz bevor über der Anlage an der Sonnenstraße gegen 18.15 Uhr Rauch aufstieg, beobachteten zwei Mädchen zwei wegrennende, dunkel bekleidete Jugendliche. Sie sollen ein grünes Fahrrad dabei gehabt haben.

Die Feuerwehr konnte den in Flammen stehenden Holzanbau löschen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0203 2800 zu melden.

