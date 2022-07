Landschaftspark Duisburg-Nord: Premiere für den Sommermarkt

Duisburg. Erstmals findet der Sommermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord statt und lockt mit Kunsthandwerk. Außerdem gibt’s sommerliche Strandatmosphäre.

Der Landschaftspark Duisburg-Nord lädt zur Premiere des Sommermarkts ein. Zweimal schon musste dieser Kunsthandwerkermarkt mit besonderem Ambiente wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, jetzt kann er erstmals stattfinden.

Mehr als 50 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren auf dem Parkgelände kunstvolle Unikate, die die Besucher von Freitag bis Sonntag (22. bis 24. Juli) zum Stöbern einladen. „Viel Liebe zum Detail und Gefühl für das Design lassen die Grenzen zwischen Handwerk und Kunst fließen“, versprechen die Veranstalter. Dabei reichen die Angebote im Kirschhain von verschiedensten Schmuck- und Kunstobjekten über Dekoratives für Haus und Garten und Mode bis hin zu Spezialitäten wie selbst gemachte Liköre und Bio-Öle.

Sommermarkt soll im Landschaftspark Duisburg-Nord künftig alljährlich stattfinden

Bei sommerlichem Wetter bieten die Kirschbäume und ihre Baumkronen viel Schatten, um in Ruhe auf Entdeckungsreise zu gehen. Zudem werden in der Strandlandschaft, die fürs Sommerkino entstanden ist, internationale Speisen angeboten.

„Besonders für die Ausstellerinnen und Aussteller ist die Veranstaltung ein Licht am Ende des eventarmen Corona-Tunnels“, sagt Uwe Kluge, Geschäftsführer der Duisburg-Kontor-Hallenmanagement GmbH, zu der auch der Landschaftspark gehört. „Der Sommermarkt soll als Pendant zum Lichtermarkt fest in Duisburgs Veranstaltungskalender etabliert und zu einem weiteren Besucher-Highlight in der Sommerzeit werden“, blickt Kluge als städtischer Veranstalter in die Zukunft.

Geöffnet ist der Sommermarkt am Freitag (22. Juli) von 14 Uhr bis 20 Uhr, am Samstag (23. Juli) von 12 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag (24. Juli) von 11 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Besucher können ihre Autos an der Emscherstraße 71 parken. Weitere Infos auf www.landschaftspark.de.

