Kurzschluss: 1600 Haushalte im Duisburger Norden ohne Strom

Viele Menschen im Duisburger Bezirk Meiderich/Beeck waren am Sonntagabend vorübergehend ohne Strom. (Symbolbild)

Duisburg. Einsatz für die Stadtwerke Duisburg: Von einem Stromausfall im Bezirk Meiderich/Beeck waren am Sonntagabend rund 1600 Haushalte betroffen.

Rund 1600 Haushalte im Duisburger Norden mussten am Sonntagabend eine gute Stunde lang ohne Strom auskommen. Wie die Stadtwerke auf Nachfrage der Redaktion bestätigen, brachte ein Kurzschluss in einer Schaltanlage die Versorgung in Teilen des Bezirks Meiderich/Beeck zum Erliegen.

Die Mitarbeiter des städtischen Unternehmens brauchten gut eine Stunde, um durch entsprechende Umschaltmaßnahmen den Stromausfall zu beenden. Demnach dauerte die Unterbrechung der Stromversorgung von 20.06 Uhr bis 21.14 Uhr.

Ein Sprecher der Stadtwerke betont, bei dem Stromausfall gebe es keinen Zusammenhang mit den Wetterverhältnissen.

