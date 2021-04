Kunstprojekt verändert das Leben einer jungen Duisburgerin

Durch ein Projekt der Familienhilfe in Duisburg-Neumühl fand Anika (18) ihre Liebe zur Kunst, überwand so einen Tiefpunkt und schöpfte neuen Mut für die Zukunft. Jetzt sind ihre Werke in einer Ausstellung zu sehen.

Duisburg. Die Awo-Familienhilfe in Duisburg unterstützt Jugendliche dabei, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Jüngst gelang dies durch ein Kunstprojekt.

Die Fassade des Hauptgebäudes auf dem Awo-Bauspielplatz in Duisburg-Neumühl hat sich in ein farbenfrohes Kunstwerk verwandelt. Binnur Erdogan-Kaya, Familienhelferin bei der Awo-Integration, hat mit feinem Pinselstrich und großen Farbeimern die Hauswand gestaltet. Unterstützung erhielt die Duisburgerin dabei von der inzwischen 18-jährigen Anika. Die Klientin der Awo-Familienhilfe entdeckte dank dieser Zusammenarbeit ihre Liebe zur Kunst und bekam ihr Leben wieder in den Griff.

Die Frontfassade des Kinder- und Familientreffs nutze die Pädagogin als tierisch bunte Leinwand und schuf darauf mit leuchtenden Farben Esel, Hühner, Pferde und Vögel. Über das Ergebnis freut sich Binnur Erdogan-Kaya, doch noch schöner findet sie die künstlerische Unterstützung von Anika aus Meiderich, die sie seit gut zwei Jahren als Familienhelferin betreut.

Kunstprojekt half junger Duisburgerin über ihren Tiefpunkt hinweg

„Binnur ist auch Künstlerin, und sie hat mir geholfen, meinen Tiefpunkt hinter mir zu lassen. Ich wollte lieber Zeit mit meinen Freunden verbringen. Durch Binnur habe ich die Kunst wieder für mich entdeckt“, erzählt Anika, die dadurch an weiteren Kunstprojekten teilgenommen hat.

Familienhelferin Binnur Erdogan-Kaya nutzt die Fassaden des Awo-Bauspielplatzes in Duisburg-Neumühl als Leinwand. Foto: Awo Integration

„So habe ich wieder eine gewisse Struktur in meinen Alltag bekommen und mir Ziele gesetzt“, so die Jugendliche, der durch viele Gespräche mit ihrer Familienhelferin klar geworden sei, dass sie ihr Leben ändern wolle. „Ich habe meinen Schulabschluss nachgeholt und werde mich weiterbilden, um schließlich meinen Traumberuf ausüben zu können.“ Zudem habe sie durch Binnur Erdogan-Kaya die Motivation bekommen, ihre Kunstwerke zu zeigen und stellt sie derzeit in der Innenstadt aus. Bis zum 21. April sind sie in einem Schaufenster an der Münzstraße zu sehen.

Weitere Erfolgsgeschichten am Awo-Bauspielplatz sollen folgen

Mit dem Kunstwerk auf der Frontfassade ist Binnur Erdogan-Kayas Arbeit am Bauspielplatz jedoch noch nicht beendet. Auf drei weiteren Außenwänden und damit reichlich Platz für weitere bunte Bilder – und möglichst viele neue Erfolgsgeschichten.