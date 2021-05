Die Duisburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf Brandstifter, die in Neumühl einen Altkleidercontainer angezündet haben.

Brandstiftung Kriminalpolizei Duisburg sucht nach Brandstiftern in Neumühl

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen und Hinweise auf Brandstifter. Wie die Behörde mitteilt, haben bislang unbekannte Täter am Montagnachmittag, 17. Mai, gegen 17.30 Uhr einen Altkleidercontainer in Neumühl in Brand gesetzt.

Der Container stand demnach an der Blütenstraße in der Nähe des Friedhofs. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Jetzt suchen Polizisten sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.

