Krankenkasse eröffnet neue Filiale am Hamborner Altmarkt

Die Krankenkasse Novitas eröffnet eine neue Geschäftsstelle in Duisburg-Hamborn. Der Standort liegt nah am Altmarkt.

Duisburg-Hamborn. Die Krankenkasse Novitas BKK zieht mit ihrer Hamborner Geschäftsstelle in die Nähe des Altmarkts. Zur Neueröffnung gibt’s besondere Angebote.

Die Krankenkasse Notivas BKK zieht in Duisburg-Hamborn um und eröffnet eine neue Geschäftsstelle an der Viktoriastraße 2 nahe des Altmarkts. Sie ersetzt die bisherige Filiale auf dem Werksgelände von Thyssenkrupp.

Erstmals öffnet die Filiale am Freitag, 6. Oktober, um 8 Uhr. „Der Hamborner Altmarkt ist mitten in der Stadt“, sagt Vorständin Kirsten Budde, „so sind wir für die meisten unserer betroffenen Kundinnen und Kunden besser erreichbar. Hamborn ist immerhin unsere meistbesuchte Geschäftsstelle.“

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

In der Eröffnungswoche vom 9. bis 13. Oktober gibt es einige Aktionen für Besucherinnen und Besucher. So bietet das Team rund um Geschäftsstellenleiter Andre Trienenjost etwa am Dienstag und Donnerstag sogenannte „Balance-Checks“ an, die Gleichgewichtssinn, Koordinationsfähigkeit und Körpersymmetrie testen.

Die Novitas BKK öffnet am neuen Standort immer montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie dienstags von 8 bis 18 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord