Klinik-Klärwerk soll Medikamentenreste aus Abwässern filtern

Als erstes Krankenhaus in Deutschland bekommt das Evangelische Klinikum Niederrhein einen Pharma-Filter. Das klinikeigene Klärwerk soll etwa Medikamentenreste aus dem Abwasser ziehen und so verhindern, dass diese Stoffe in die Umwelt gelangen. Wenn alles gut läuft, geht die Anlage 2021 in Betrieb.

Der menschliche Körper nimmt nur einen Teil der ihm verabreichten Arzneimittel auf. Eine gewisse Restmenge wird wieder ausgeschieden. Auf diese Weise gelangen viele tausend Tonnen Pharmareststoffe jedes Jahr ins Abwasser – mit unabsehbaren Folgen für Mensch und Natur.

Hochkomplexe Technik im Pharma-Filter kombiniert fünf Verfahren

„Antibiotika, Kontrastmittel und Zytostatika“, antwortet Thomas Joosten auf die Frage, welche Krankenhaussubstanzen am häufigsten im Wasser landen. Im Klinikum ist der Ingenieur zuständig für Energie- und Umweltthemen. Bereits seit 2009 verfolge man in Fahrn die Entwicklungen von modernen Filteranlagen, sagt Joosten. Eine Anschaffung sei jedoch bisher nicht zu finanzieren gewesen. Auch mit Hilfe des Duisburger Landtagsabgeordneten Frank Börner (SPD) hat es jetzt geklappt. Bund und Land übernehmen 85 Prozent der Finanzierung, 15 Prozent die Klinik. Das Klärwerk kostet sechs Millionen Euro.

Die Duisburger Klinik leistet damit Pionierarbeit: Das Projekt wird von einem Forschungsverfahren begleitet, dass die Ergebnisse im Detail protokollieren und auswerten wird. „Wir zeigen, was alles geht“, sagt Joosten, „die Politik kann dann daraus ihre Schlüsse ziehen“. Die Forschung beginnt schon jetzt. Messungen an der Kleinen Emscher, in die das geklärte Wasser aus der Umgebung geleitet wird, sollen einen ersten Bestand an Vergleichsdaten liefern.

Klinikum Niederrhein will dank Pharma-Filter effizienter mit Ressourcen umgehen

Nord Klärwerk erzeugt Energie Eine Vergärungsanlage im Klärwerk kann organische Rückstände in Energie umwandeln. Dazu gehören insbesondere flüssigkeitsbehaftete Abfälle aus dem Klinikbereich wie Urin. „Dort landen aber keine Körperabfälle aus dem OP-Saal“, betont Joosten. Das sei schon aus ethischen Gründen ausgeschlossen. Auch Speiseabfälle aus der Großkantine werden im Pharma-Filter umgewandelt.

Der Pharma-Filter wird von einer Firma in den Niederlanden entwickelt. Im Nachbarland hätten bereits fünf Kliniken gute Erfahrungen mit der Technik gemacht, erklärt Joosten. Und diese Technik hat es in sich: Sie kombiniert gleich fünf komplexe Verfahren, um bereits die geringsten Konzentrationen herauszufiltern. Unter anderem ein Membranbioreaktor und ein Aktivkohlefilter zersetzen das Wasser in seine Bestandteile und ziehen organische Substanzen darin heraus. Am Ende wird die Luft abgesaugt und so aufbereitet, dass sie frei von Keimen und Gerüchen ist.

Das Klärwerk soll dem Krankenhaus auch dabei helfen, effizienter mit seinen Ressourcen umzugehen. Das gereinigte Wasser wird im Haus wiederverwendet, etwa für die Toilettenspülung – alles, wofür man keine Trinkwasserqualität benötigt, erklärt Joosten. So entsteht ein weitgehend geschlossener Kreislauf.

Fertigung des Pharma-Filters dauert neun Monate

Die 20 mal 40 Meter große Anlage wird in Kürze in den Niederlanden gefertigt. Das soll etwa neun Monate dauern. In dieser Zeit wolle man an der Klinik bereits das Fundament vorbereiten, sagt Joosten. Ende 2020 könnte dann im Idealfall der Aufbau beginnen. Eine Inbetriebnahme hält er im ersten Quartal 2021 für realistisch. Die umliegenden Anwohner seien bereits informiert worden. Ihnen verspricht Joosten, dass es durch das Klärwerk zu keinen Geruchs- oder Geräuschbelästigungen kommen wird.