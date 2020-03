Der Schulausschuss hat den Aufbau von weiteren Klassencontainern an Schulen im Duisburger Norden beschlossen. Die mobilen Unterrichtsräume sollen die akute Raumnot an den Schulen so lange lindern, bis Sanierungen und Erweiterungen der Gebäude abgeschlossen sind.

Eine solche Anlage für fünf Klassen bekommt für die nächsten zwei Jahre die Katholische Grundschule Henriettenstraße (Marxloh), mit dem 470.000 Euro teuren Aufbau der Container soll nun begonnen werden. Miete und Betriebskosten belaufen sich auf jährlich rund 24.000 Euro.

Duisburger Schulen sorgen sich um rechtzeitigen Aufbau der Container

Aus drei Klassenräumen besteht der Container, der bald an der Gesamtschule Walsum aufgestellt werden soll. Er soll während der nächsten beiden Jahre den Unterrichtsbetrieb während der Erweiterung der Schule sicherstellen. Die Baukosten belaufen sich auf 268.000 Euro, die Jahresmiete auf 13.700 Euro. Schulleiter Henning Korsten äußerte sich gegenüber der Walsumer Bezirksvertretung zuletzt kritisch in Bezug auf die Planungen des städtischen Immobilienmanagements (IMD): „Ich wüsste gerne, wo die Container hinkommen. Davon hängt schließlich auch ab, wie wir die Räume ausstatten“, beklagte er mangelnde Kommunikation seitens der zuständigen Ämter.

Schließlich warnte Korsten davor, dass sich nicht die Zustände vom vergangenen Sommer wiederholen, als die Container nicht rechtzeitig zum Beginn des Schuljahres fertig wurden: „Wir brauchen jetzt einen Zeitplan, alleine schon, damit dieses Mal rechtzeitig die Fundamente gegossen werden“, so Korsten.

Auf 102.000 Euro belaufen sich die Baukosten (Jahresmiete: 5.100 Euro) für eine mobile Klasse an der Grundschule Sternstraße in Walsum-Aldenrade. Während der Standzeit von zwei Jahren sollen die Räumlichkeiten der Schule dauerhaft ausgebaut werden. In Beeck beginnt nun der Aufbau von zwei mobilen Klassen an der Gustav-Stresemann-Realschule (Baukosten: 179.000 Euro, Jahresmiete: 9.100 Euro). Sie sollen zwei Jahre lang stehen, um den Unterrichtsbetrieb sicherzustellen.

Container sind von der Stadt Duisburg auch über 2022 hinaus finanziert

Eine Containeranlage mit vier Klassen bekommt die Alfred-Adler-Schule in Walsum-Vierlinden. Der 324.000 Euro teure Aufbau (Jahresmiete rund 17.000 Euro) an der Förderschule soll nun beginnen, teilt das IMD mit. Während der zweijährigen Standzeit der Anlage werde die Erweiterung der Schule geplant, so das IMD weiter.

In der Walsumer Bezirksvertretung wurden Fragen zur Standzeit der Container laut. Während die Beschlussvorlagen die Maßnahmen für jeweils zwei Jahre ausweisen, sind die Kosten im Haushalt bis 2024 fortgeführt. Eine Vorsichtsmaßnahme, sagte ein Vertreter des IMD den Walsumer Politikern: „Das Geld ist theoretisch auch über 2022 hinaus vorhanden.“ „Das sagt alles“, erwiderte CDU-Ratsherr Elmar Klein pessimistisch.

Beschlossen hat der Ausschuss auch die Erneuerung der veralteten Fenster des kompletten Schulgebäudes der James-Rizzi-Schule in Meiderich. Weil sich das Gebäude im Sommer stark aufheizt und Projektoren bei Sonneneinstrahlung nicht verwendet werden können, wird auch ein Hitzeschutz installiert. Die Aufträge mit einem finanziellen Gesamtumfang in Höhe von 634.000 Euro sollen nun öffentlich ausgeschrieben werden, die Arbeiten in den Sommerferien 2020 erfolgen. Auch die Erneuerung des Sonnen-/Hitzeschutzes an der Gemeinschaftsgrundschule Heinrich-Bongers-Straße, ebenfalls in Meiderich, beschloss der Ausschuss. Die Kosten: 85.680 Euro.