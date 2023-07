Kirmesbesucher belohnen Reparatur der Top-Attraktion Eclipse

Nach einem verdächtigen Geräusch beim Probebetrieb stand die „Eclipse“ mehrere Tage still. Beim Abschluss der Beecker Kirmes strömten die Fahrgäste wieder dorthin.

Duisburg. Eine Top-Attraktion der Beecker Kirmes war lange außer Betrieb. Nach Reparaturen war die „Eclipse“ wieder am Start – zur Freude der Fahrgäste.

Der große Überschläger „Eclipse“ zählte zu den Hauptattraktionen der diesjährigen Beecker Kirmes. Das wurde auch am Abschlusstag deutlich, als sich selbst nach dem Feuerwerk noch nach 23 Uhr viele Besucherinnen und Besucher am Kassenhäuschen von Schausteller Johan Korten anstellten.

So groß der Andrang an seiner „Eclipse“ auch war, er ist einer der Pechvögel des Traditionsrummels. Denn Korten hatte bei einem Probebetrieb am Freitagabend ein verdächtiges Geräusch gehört und daraufhin sein bereits gut nachgefragtes Fahrgeschäft zunächst außer Betrieb genommen.

Die Eclipse hatte einen Getriebeschaden, brauchte seltene Ersatzteile und konnte erst nach mehreren Reparaturen wieder an den Start gehen. Durch den Stillstand hatte er Umsatzeinbußen von mehreren tausend Euro pro Tag und musste zudem die teuren Ersatzteile kaufen.

Dies tat dem Veranstalter Duisburg Kontor für den Betreiber leid. Doch die Kirmesfans wollten die Beharrlichkeit belohnen und ließen sich fröhlich und laut kreischend von der Eclipse in den Himmel schleudern.

