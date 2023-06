Barbara Koch ist bereits in vierter Generation mit ihrem Mandel-Stand auf der Beecker Kirmes vertreten. So ist das gastronomische Angebot.

Beecker Rummel Kirmes in Beeck: Was Bier, Wurst, Crêpes und Popcorn kosten

Duisburg. Die größte Kirmes in Duisburg ist zurück: Doch wie teuer sind Bratwurst und Bier auf dem Kirmesplatz? Von deftig bis süß – Übersicht mit Preisen.

Neben Karussells möchte die Beecker Kirmes auch mit dem gastronomischen Angebot die Besucherinnen und Besucher überzeugen. Doch wie teuer sind Bratwurst und Bier auf dem Kirmesplatz? Was kosten beliebte Süßwaren wie Crêpes oder Popcorn? Wir haben uns zum Start der Kirmes in Duisburg einmal umgeschaut.

Gut 100 Schausteller sind in den Duisburger Norden gekommen, darunter auch jene, die Hunger und Durst der Kirmes-Besucher stillen sollen. Wer Lust auf eine Bratwurst hat, muss mit 4,50 Euro rechnen. Zum kulinarischen Angebot zählt aber mehr: Pommes gibt es ab drei Euro, Champignons mit Knoblauchsoße kosten sechs Euro. Ein Stand bietet Flammkuchen an, den Elsässer gibt es für sechs Euro. Petershof und Georgswerk bieten an einem Stand Lammspieße für 6,50 Euro an.

Kirmes in Beeck: Preise für Bier und Popcorn

Kommen wir zu den Getränken: Ein gezapftes Pils im Glas (0,25 Liter) gibt es an verschiedenen Ständen für drei Euro. Einzig ein Stand in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und gegenüber der Bibliothek bietet das Bier für zwei Euro an, dann gibt es aber auch ein kleineres Glas (0,2 Liter). Alkoholfreie Getränke wie Wasser oder Cola werden zu ähnlichen Preisen angeboten.

Wer statt Deftigem lieber auf der Suche nach einer süßen Verführung ist, wird eher bei Crêpes mit Zucker für 3,50 Euro oder Churros für vier Euro sein Glück finden. Die Preise für Kirmes-Klassiker wie Popcorn oder gebrannte Mandel unterscheiden sich je nach Stand und Größe der Tüten: Den Knallmais gibt es schon ab drei Euro, 100 Gramm der karamellisierten Mandelkerne kosten vier Euro. Zuckerwatte kostet an verschiedenen Ständen 2,50 Euro.

Die Öffnungszeiten der Kirmes sind:

Freitag, 30. Juni, 16 bis 24 Uhr

Samstag, 1. Juli, 15 bis 24 Uhr

Sonntag, 2. Juli, 11 bis 24 Uhr

Montag, 3. Juli, 15 bis 24 Uhr

Dienstag, 4. Juli, 15 bis 24 Uhr

Am Montag, 3. Juli, findet auf der Beecker Kirmes der Familientag statt. An diesem Tag können Besucherinnen und Besucher bei Fahrten mit den Attraktionen Geld sparen. Günstiger wird es zudem an allen Kirmestagen, wenn man gleich mehrere Fahrchips eines Fahrgeschäftes kauft.

Zu den Highlights der Beecker Kirmes zählt ein großes Feuerwerk. Dieses soll laut Veranstalter Duisburg Kontor am Dienstag, 4. Juli, um 22.45 Uhr stattfinden und gilt als krönender Abschluss.

